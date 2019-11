Desaparición de personas y el México del futuro

En mis tres años y medio en México, hubo muchos temas que me marcaron por el resto de mi vida. La resiliencia de las y los sobrevivientes de tortura, la valentía de comunidades indígenas que defienden sus tierras, la entereza de las mujeres que exigen un alto a la violencia... pero lo que me marcó de un modo aún más penetrante es el dolor de las familias de las personas desaparecidas (casi siempre lideradas por mujeres), su recia perseverancia (casi siempre de las mujeres), el amor que les impulsa a seguir buscando a sus seres queridos, sea en vida o en otra circunstancias, en las calles, separos, cuarteles, morgues o fosas clandestinas.

La reciedumbre y capacidad de organizarse de las familias de personas desaparecidas es inspirador, una señal clara de que otro México no solamente es deseable sino también posible. Es gracias a ellas que el día de hoy se cumplen dos años de la adopción de la Ley General en materia de desaparición de personas. La ley es el resultado del heroico esfuerzo de los colectivos, quienes estuvieron acompañados por diversos actores. Las familias lograron transformar el dolor personal en fuerza colectiva, en una fuerza política y moral en el sentido más apropiado de las palabras.

Si bien la entereza de las familias nos inspira, la ley nos compromete, a todos. A las autoridades en el sentido literal, estableciendo obligaciones ineludibles, y a la sociedad en un sentido ético.

La Ley aborda de manera explícita no sólo las desapariciones cometidas por particulares, sino también las desapariciones forzadas, esto es, aquellas cometidas por agentes del Estado, directa o indirectamente. Lo anterior es clave porque en México en muchos casos hay pruebas de que sí se trata de desapariciones forzadaz y gobiernos anteriores no quisieron admitir que hubiera personas desaparecidas, sólo "no localizadas".

Sabíamos que las desapariciones no dejarían de presentarse de un día para otro con la adopción de la ley. Pero lo que no sabíamos, ni mucho menos deseábamos, es que, a dos años de distancia, sea sólo el reconocimiento del problema y las expresiones de voluntad de algunas autoridades (sobre todo federales), sumado a algunos esfuerzos aislados los que se materializarían. Sólo seis entidades federativas han armonizado su legislación local, cuatro entidades han ajustado su marco normativo en materia de declaración especial de ausencia, siete entidades siguen sin Fiscalías Especializadas, cuatro estados aún no crean a su comisión de búsqueda, la mayoría de los instrumentos previstos en la ley siguen sin ser emitidos y los recursos y las capacidades son insuficientes. Ya no hablemos de los resultados.

Es fundamental que esto cambie. Para que no sean las familias quienes agreguen a la carga de dolor, la carga de la responsabilidad. Es el Estado en su conjunto, no sólo algunos servidores y servidoras públicos, quien deben asumir verdaderamente su obligación en todos los ámbitos -en la búsqueda, en la identificación, en la sanción de los perpetradores, en la atención a las víctimas, en la construcción de memoria, en la adopción de herramientas para la instrumentación efectiva de una política pública de Estado.

Me voy de México sí, desgarrado por lo que atestigüé, cierto de la complejidad del reto, dolido por la omisión de la mayoría de los gobiernos, pero al mismo tiempo con la enorme satisfacción de haberme encontrado con familias erguidas en dignidad, con organizaciones vigorosas, con periodistas comprometidos, con organismos públicos que prestan cada vez más atención a la problemática, con personas de la academia interesadas, con algunas autoridades entregadas a cabalidad. Son estos actores lo que harán posible construir el otro México, aquel que anhelamos, sin desapariciones, sin fosas clandestinas, sin familias revictimizadas y sin impunidad. Un México en donde nadie falte, y sean la verdad y la justicia las que se hagan presentes. En la búsqueda de este anhelo mi corazón y mis pensamientos siempre estarán en México.