VIRAL: Encuentra 'aterradoras' criaturas en su techo

El material que fue compartido en Twitter por el usuario Daniel Holland, muestra a una persona grabar en el interior de un hoyo en el techo, donde se encuentran los 'espeluznantes' animales que han sido confundidos con aliens por los usuarios en la red.

Los seres con aspecto humanoide y alargado, que miran fijamente a la cámara por unos segundos, resultaron ser crías de búhos, quienes fueron descubiertos por el propietario de la casa después de que estos hicieran ruido en el techo.

Las inquietantes imágenes han conseguido más de 11 millones de reproducciones, generando todo tipo de reacciones en la red social.

I’m now positive that people who claim to have seen aliens have actually just seen baby owls. pic.twitter.com/CAr65NG9qR