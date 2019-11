Los que ya empiezan a perder los estribos y a caer en discursos que ni ellos entienden son los mandamases de la Cuarta Transformación en Coahuila. Como recordará, estimado lector, el superdelegado del Gobierno federal en la provincia, Reyes Flores Hurtado, se la pasó varios meses presumiendo a pulmón entero que este año había un gran presupuesto para la entidad, pero fue todo lo contrario, pues el "góber" Miguel Riquelme confirmó la disminución de algo así como 900 millones de pesillos para el estado, los cuales la 4T había proyectado, pero dentro de un presupuesto inflado y ficticio, porque en las letras chiquitas del decreto exigía al Estado recaudar cantidades que nunca han recaudado, como también pedía a los Municipios cobrar cantidades que jamás han llegado a cobrar. En pocas palabras les quiso aumentar siempre y cuando llegaran a metas imposibles de llegar, o como dirían por ahí, era plan con maña; súmele a esto el precio del barril del petróleo y, por si fuera poco, la dependencia de la recaudación federal.

Nuestros subagentes, disfrazados de calculadoras sin teclas de la Secretaría de Finanzas de Coahuila, cuentan que la noticia le cayó como "balde de agua fría" al jefazo de los 'dineros' del estado, Blas Flores, porque se confirmó que 250 millones de pesos se esfumaban de las participaciones a raíz de la caída del presupuesto federal; pero esto no fue todo, pues a su vez el Estado comunicó la debacle a los 38 municipios. Por ello, don Reyes Flores no sabe dónde meterse, porque ahora sí todos sin importar el color del partido, llámense alcaldes, académicos o empresarios, ven con recelo el trato que la Federación está dando a Coahuila. Otro que está por las mismas es el senador taurino-carbonero Armando Guadiana Tijerina, quien se aventó la puntada, en un video de muy mala calidad, por cierto, de anunciar otra "aspirina" para la unión de productores de carbón como si no supieran ellos que él se come 10 millones de toneladas de este mineral al año, triangulados a través de la ya casi extinta AHMSA; además habló hace unos meses de apoyar a las universidades con el presupuesto, ahora que viene más dinero para que la UA de C pague aguinaldos, prestaciones y pensiones. En el mismo video, al más viejo y clásico estilo de Cantinflas, dijo que qué bueno que la universidad recibía más presupuesto, aunque primero le mandaran a la Auditoría Superior de la Federación. A todas las cualidades del senador le agregamos ahora la faceta de cómico, descubierta al intentar explicarse, es decir que como dijo una cosa dijo la otra… Pero la cosa es que el desgaste de la 4T en la entidad está llegando a lo más profundo de los distintos sectores sociales.

**************

La 4T coahuilense también toca al Ayuntamiento de Francisco I. Madero, mejor conocido como Chávez, encabezado por el doctor Jonathan Ávalos, quien se alista para rendir su primer informe de gobierno a mediados del mes de diciembre. Para "tan magno evento" puso a su señora madre, la exregidora priista Laura Rodríguez, quien ocupa el honroso cargo de directora de Relaciones Públicas. ¿Y el nepotismo? Pues al parecer la intervención de doña Laura en lugar de agilizar las cosas las ha complicado aún más. Cuentan nuestros subagentes, disfrazados de equipo de cómputo desconfigurado de la presidencia, que las reuniones con los directores de la planeación para el informe se han convertido en una "odiseaca" guerra de egos; incluso han durado hasta siete horas, todo porque doña Laura le encuentra "pero" a todo. La exedil en tiempo de Nicolás Muñiz no deja hacer, pero tampoco hace. Incluso los funcionarios ya tienen miedo de entrar a las eternas juntas de planeación que solo les quitan tiempo, pero con eso de que don Jonathan quiere quedar bien, la indicación de que le hicieran caso a su mami fue determinante.

**************

A pesar de ser un día nublado, en el marco del Foro de Consulta para la construcción del Modelo Digital en el Registro Público de Coahuila, que encabezó el propio "góber" Miguel Ángel Riquelme, la que sigue brillando como "solecito" es la flamante encargada y casi dueña del Centro de Convenciones de Torreón, Lorena Safa, quien tiene enojados incluso a sus compañeros por conducirse, dicen, con una actitud despótica y prepotente con las personas que contratan los servicios del nuevo recinto de eventos políticos, sociales, culturales y gastronómicos. Sin importar que se trate de representantes de cámaras empresariales, doña Lorena ha dado muestra de tener poca mano izquierda en la atención al público y, al contrario, se aleja mucho de la línea de cordialidad que marca su jefazo a todos los servidores públicos. Nuestros subagentes, disfrazados de mesa de banquete, nos reportan que la encargada del espacio se siente algo así como "La Dueña" del Centro de Convenciones, el cual maneja a su antojo, como si hubiera sido contagiada por el extraño mal que padecen algunas encargadas de los espacios culturales de la región, que los administran como si fuera la sala de su casa y no un espacio público; aunque eso sí, sus principales proveedores son familiares y amigos, quienes llevan preferencia en todos los eventos que requieran contratación de mobiliario y equipo audiovisual, y cada vez que algún funcionario o empresario le reclama algo, doña Lore pregona que está segura en su puesto, ya que su designación obedece más a la buenas relaciones familiares que al mérito o desempeño profesional.

**************

Luego de que trabajadores del Sideapa emplazaron a huelga por ver mermados los jugosos privilegios de estar bajo la sagrada nómina de la paramunicipal, entre varios asuntillos, los sufridos empleados reclaman el aumento a su salario, el pago de horas extra y contar con el equipo necesario para realizar su trabajo, según ellos mismos, porque la anterior Administración los hizo trabajar sin equipamiento. Nuestros subagentes, disfrazados de vehículos desvalijados, nos reportan que el exdirector del organismo, Adelmo Ruvalcaba, era quien supuestamente "rentaba" la maquinaria que necesitaba la paramunicipal a través de prestanombres, y ahora que las cosas cambiaron y la hermana república de Gómez Palacio es territorio de la 4T, ya no se lo quiso "prestar", y por ello la actual Administración no tiene con qué trabajar. Según los subagentes, varias veces los encargados del agua en Gómez han intentado ver a la alcaldesa Marina Vitela, pero no han tenido éxito, porque siempre que la buscan curiosamente les dicen que se encuentra de viaje en la capirucha del smog taloneando un mejor presupuesto para la ciudad con el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, excusa que ya no le está funcionando a doña Marina, quien se ha vuelto experta en escurrirse de sus compromisos de atender a los ciudadanos.

**************

Desde hace algunos añitos uno de los servicios públicos más criticados por la ciudadanía de Lerdo es sin duda la recolección de la basura, un tema que en los últimos días ha dado mucho de que hablar, pues dentro de los viejos vicios que al parecer está adoptando el nuevo Gobierno, bueno, ni tan nuevo, es el de la Ley 'Mordaza'. Nuestros subagentes, disfrazados de camión recolector "chatarra", nos comentan que desde que se privatizó el servicio de limpia en Ciudad Jardín, la Administración del alcalde priista Homero Martínez desconfía hasta de los regidores del tricolor, que nomás no dan una, y de los que se teme que puedan meter todas las de caminar a la hora de dar una simple declaración sobre el tema, que se supone deberían dominar. Una de ellas fue la regidora priista y presidenta de la Comisión de Servicios Públicos, Kika Blanco, que metió en serios aprietos al Gobierno de don Homero, pues el pasado lunes se aventó una temeraria declaración al asegurar que no había sido notificada sobre la publicación de la convocatoria de la licitación para ver quién se quedaba con el servicio de limpieza, aun cuando la convocatoria ya estaba en vigor hacía días, pero luego de que le dieran un jalón de orejas juró y perjuró que ella quiso decir una cosa y le habían entendido otra.

Lo cierto es que además de los regidores, otro que parece estar más empeñado en hacer quedar mal a la Administración de Lerdo que en hacer su trabajo es el flamante director de Comunicación Miguel Ángel Solís, uno de los funcionarios importados de la Universidad Autónoma de Coahuila, de quien varios directores se han quejado porque aseguran desconoce el funcionamiento de un Ayuntamiento, y cada vez que surge un tema importante termina confundiendo más a la prensa que ayudando, y cuando no haya salida termina culpando a la incómoda prensa de sus desaciertos. Los que sí están contentos con el trabajo de don Miguel son los delegados en La Laguna del Gobierno panista de Durango, ya que aseguran el funcionario municipal es más rápido enviando a los medios la información de las dependencias estatales que su Administración.