Incumplen plazo para el Presupuesto de Egresos de la Federación

La Cámara de Diputados incumplió el plazo constitucional para la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, que venció ayer 15 de noviembre.

Cabe recalcar que es la primera vez en 15 años que se incumple dicho límite constitucional.

La Mesa Directiva convocará al pleno hasta el 20 de noviembre, debido a que los diputados no han logrado acuerdos con grupos campesinos que bloquean los accesos a la Cámara, en demanda de reasignación de fondos federales.

El coordinador de Morena, Mario Delgado, argumentó que el plazo constitucional del 15 de noviembre no es una restricción insalvable, ya que hay un presupuesto que funcionará hasta el último día de diciembre.

Aunque no hay certeza de que podrán ingresar al recinto legislativo, prevén reanudar el próximo miércoles la sesión que suspendieron el 6 de noviembre.

También solicitarán que se modifique la orden del día para que la discusión del PEF 2020 quede inscrita en la sesión de principios de mes y no en la del 20 de noviembre.

Lo anterior les permitiría a los legisladores irse de puente por el aniversario de la Revolución Mexicana.

"El Presupuesto de Egresos tiene una vigencia anual y ya no estamos en la situación de antes de 2004, cuando el plazo era el último día de diciembre y que si no se aprobaba entrabas en una situación complicada. No representa esto ninguna incertidumbre ni para el Gobierno, ni para la economía, ni para los mercados", afirmó Delgado.

Por la mañana, el diputado morenista se reunió con el presidente Andrés Manuel López Obrador para analizar el tema presupuestal.

De acuerdo con Presidencia, tanto López Obrador como Delgado coincidieron en que no se modificará el proyecto enviado por la Secretaría de Hacienda.

Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, reconoció que aún no hay una fecha definida para citar a sesión, discutir y aprobar el dictamen que se subirá al pleno.

"Estamos listos para sesionar, quizá el martes en la tarde-noche o el miércoles en la mañana, de tal manera que en la fecha que se ha expuesto aquí por la Junta de Coordinación y por la Mesa Directiva se presentará en tiempo y forma el dictamen", señaló el morenista.

Luego de que la Jucopo suspendió reuniones con organizaciones campesinas, que esperan respuesta a sus demandas, Delgado informó que se irían a trabajar a la Secretaría de Hacienda.

En tanto, dirigentes de productores del campo y militantes de Antorcha Campesina informaron que mantendrán sus plantones en San Lázaro.