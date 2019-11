Se quitan la ropa

Algunos famosos se han quitado la ropa para presumir sus cuerpos y tener contentos a sus fans, otros lo han hecho por ciertas causas benéficas o bien para protestar como recién lo hizo Mon Laferte.

La intérprete de Tu falta de querer mostró sus pechos en la alfombra roja de los Latin Grammy el pasado jueves en Las Vegas por lo que se volvió tendencia en redes sociales y acaparó titulares internacionales.

Mon mostró su torso desnudo y en su cuerpo podía leerse que, "En Chile torturan, violan y matan". Laferte vestía además un pañuelo verde en el cuello, que es un símbolo de la lucha feminista en su nación.

Previo a su desfile por la alfombra roja, Laferte ganó en la pregala de los Latin Grammy la distinción al Mejor álbum de música alternativa por Norma y al recibirla pidió justicia para Chile.

"Chile, me dueles por dentro, me sangras por cada vena, me pesa cada cadena, que te aprisiona hasta el centro. Chile afuera, Chile adentro. Chile al son de la injusticia, la bota de la milicia, la bala del que no escucha. No detendrán nuestra lucha, hasta que se haga justicia", exclamó.

Hace unas semanas, la conductora Andrea Legarreta subió una foto en su cuenta de Instagram sin ropa. La razón: Mandar un mensaje a las mujeres con la idea de que se autoexploren para prevenir el cáncer de mama.

"Bonita, ¡autoexplorarte mes a mes puede salvarte! Octubre es un mes para recordártelo, pero debes saber que si lo haces todos los meses, una semana después de tu menstruación o si ya no tienes menstruación elige un día de cada mes, ¡puede salvar tu vida! Párate frente al espejo, coloca una mano sobre tu cabeza y con la otra mano revisa alrededor de la mama y luego al centro, revisa que no haya algo anormal, bolitas, dolor, piel de color distinto, líquido, abultamientos o irregularidades", posteó la también actriz.

La modelo y exnovia de Bradley Cooper, Irina Shayk, posó desnuda en sus redes sociales con el objetivo de pedir la liberación de 276 niñas nigerianas que habían sido secuestradas por el grupo terrorista Boko Haram.

En la fotografía que compartió Irina, la cual generó cientos de crítica buenas y malas, apareció cubriendo sus curvas con un cartel en el que podía leerse #BringBackOurGirls.

Hace algunos años, la cantante Alaska presentó una campaña en la que se mostró sin ropa para protestar contra las corridas de toros. En la imagen, la vocalista de Fangoria luce desnuda y con unas banderillas que aparentemente clavan su piel.

"Creo que la tauromaquia no está bien para nada, así que debía hacer algo y mi manera de hacer las cosas es no callármelas y decir lo que pienso a todo aquél que quiera escuchar", declaró Alaska en un comunicado difundido por la asociación Animanaturalis.

El cantante y músico, Adam Levine, mostró su tatuado cuerpo motivado para incentivar la lucha contra el cáncer de próstata y testicular. Esto ocurrió gracias a la fundación británica de nombre Everyman.

Las imágenes se publicaron en enero de 2011 en la revista Cosmopiltan. En una de ellas, Adam aparece sin ropa mientras unas manos femeninas cubren sus zonas más sensibles. En la entrevista publicada con las instantáneas, Levine dice que le encanta andar desnudo.

La cantante P!nk lamentó haber usado en el pasado pieles de animales para cubrir su cuerpo. En 2015 apareció como Dios la trajo al mundo para tratar de crear conciencia entre las personas que optan por tal práctica.

"Espero que a todo el que lleve una piel le muerda en el trasero el mismo animal que luce", comentó la cantante al respecto. La intérprete apareció en una foto difundida por PETA y en ella se lee: "Siéntete bien en tu piel y deja que los animales conserven la suya".

Emily Ratajkowski se ha desnudado por placer, pero también para protestar. Meses atrás, la modelo protestó contra una ley de Alabama que prohíbe el aborto ya que según posteó en sus redes cada quien hace con su cuerpo lo que desee.

"Esta semana, 25 hombres blancos votaron a favor de prohibir el aborto en Alabama incluso en casos de incesto y violación. Estos hombres en el poder están imponiendo sus voluntades a los cuerpos de las mujeres para defender el patriarcado y perpetuar la prisión, al evitar que las mujeres con pocas oportunidades económicas tengan el derecho de elegir no reproducirse", posteó Emily junto a una fotografía de sí misma desnuda cubriéndose los pechos con la mano y tapando su parte íntima con una flor.

Decenas de estrellas como Lizzie Jagger, Emilia Fox, Jennifer Lawrence, Rihanna y Helena Bonham Carter, se despojaron de todas sus prendas para hacer conciencia acerca de los efectos que la pesca indiscriminada provoca en los océanos.

Helena protesta desnuda, siguiendo a un nutrido grupo de famosas, entre las que se encuentran Rihanna o Jennifer Lawrence. La intérprete de Umbrella posó junto a un tiburón y la actriz lo hizo con una víbora gigante.

Más casos

Mel B, la exSpice Girl, posó para una campaña contra el cáncer de mama para una fundación llamada CoppaFeel.

Cara Delevingne posó para la campaña Protect your skin del diseñador Marc Jacobs que hace conciencia sobre el melanoma. En la campaña también participaron Victoria Beckham, Miley Cyrus y Heidi Klum.

Cindy Crawford, Pamela Anderson, Pink, Eva Mendes y otras famosas han posado para PETA, una asociación en contra del uso de pieles de animales.