Konnichiwa Festival busca ser un referente de la animación japonesa

Konnichiwa, Festival de Cine y Animación Japonesa busca convertirse en un referente del anime en América Latina, además de una ventana para aquellas producciones que no son comerciales y que los fanáticos del género reconocen.

En entrevista con Notimex, Karla Bravo, organizadora del festival, expresó que la idea de traer producciones de animación japonesa surgió hace cinco años y durante su primera edición se proyectó la película Puella Magi Madoka Magica, y en las siguientes ediciones se incluyeron títulos como Naruto, Ao no exorcist, Bleach y Ano Hana.

En Konnichiwa Festival se incluyen películas que caracterizan a la animación y que además cuentan historias que la organizadora calificó, como adelantadas a su tiempo, tal es el caso de Revolutionary Girl Utena: The movie (1999), la cual fue dirigida por Kunihiko Ikuhara, quien a través de una serie de elementos simbólicos trató la relación de amor que tienen dos mujeres.

“Tenemos cinco años y cada vez existe más interés en el público, gracias a eso hemos podido traer distribuciones más grandes, por ejemplo el título ´My Hero Academia´ que pudimos lanzar en 300 cines y eso es increíble porque hemos ido aumentando la oferta y demanda. A cinco años, puedo reconocer que la muestra ahora está mejor distribuida”.

La edición 2019 del festival contará con las producciones Birthday Wonderland del director Keiichi Hara; Rascal Does Not Dream of a Dreaming Girl de Sōichi Masui; Uta no Prince-sama: Maji Love Kingdom de Chika Nagaoka y Jouji Furuta; y Kase-San and the Morning Glories, las cuales se proyectarán los días 23, 24 y 30 de noviembre, así como el 1 de diciembre.

Este año, el festival tendrá lugar en más de 40 cines alrededor de la República Mexicana, por lo que Karla Bravo confía en que las futuras ediciones crezcan y así poder integrar invitados y talento proveniente de Japón.