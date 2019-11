Recuerdan en redes cuando Jorge Vergara participó en Shark Tank

Tras darse a conocer la muerte del empresario y expresidente del Club Chivas, Jorge Vergara, la red recordó su participación en el programa de televisión Shark Tank.

Dentro de las reacciones hacia el fallecimiento de Vergara, internautas destacan que gustaban de su participación en el programa de telerrealidad, donde los participantes, aspirantes a emprendedores, exponían sus ideas a los 'tiburones', entre ellos el occiso quien era reconocido por su trabajo como empresario.

"La neta me pone triste la muerte de Jorge Vergara, no me gusta el fútbol pero fuera de eso era un hombre exitoso, emprendedor y visionario en los negocios. Uno de mis tiburones favoritos en Shark Tank", escribió una usuaria en Twitter.

Ya estamos despidiendo a Jorge Vergara justo como él lo merecía, aunque no haya querido invertir en appmakers cuando presentamos nuetro proyecto en shark tank. Descanse en Paz. pic.twitter.com/1uVbP9XvfZ — Botas (@suspensiones3) November 15, 2019

Me vale verga(ra) el fútbol, pero Jorge Vergara era un CRACK en Shark Tank.



Ah... y también por ponerle a su hija “Vale Vergara”. CRACK.



QEPD pic.twitter.com/SFB73ANGd8 — Juanpa Quijano (@JuanpaQuijanof) November 15, 2019

QEPD Don Jorge Vergara... Otro personaje del fútbol Mexicano.



Un Loco, Un Visionario y Revolucionario del Fútbol.



Además de ser un gran Tiburón en SharkTank Mx. — El Uber Tigre (@ElUberTigre2) November 15, 2019

Que chingue a su madre Angélica Fuentes, lacra y víbora, le querías quitar lo que no te costó trabajo, don Jorge Vergara se vio muy afectado por tus demandas, fuiste la esposa pero no te da derecho a quitarle por lo que no trabajaste, BUITRE pic.twitter.com/ThaTqG6WaD — fior fabian (@fiorfabian) November 15, 2019

Fallece jorge Vergara empresario muy conosido canal sony los tiburones SHARK TANK México pic.twitter.com/t4qqGNmzW3 — Alejandro Hdez (@Alejand33618483) November 15, 2019