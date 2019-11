Mon Laferte desata memes con su protesta en los Latin Grammy

Laferte se presentó en la alfombra roja frente al público mostrando su pecho desnudo con la frase 'En Chile torturan, violan y matan', portando además un pañuelo verde en su cuello que hace alusión al movimiento feminista.

Este suceso no pasó desapercibido en redes sociales, pues usuarios han manifestado su opinión con relación a la protesta de Laferte a través de memes.

Showing your tits to protest is a thing of the 70s, 80s



Instead, she should had spoken some words about what's going on in Chile,



I find this entertaiment, not a protest.



(mon laferte) pic.twitter.com/YASIINnTS4