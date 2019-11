Broma hacia los nuevos propietarios de una casa se hace viral

La broma, ahora viral, consistió en, antes de mudarse ella del lugar, esconder bajo la alfombra huellas de lo que parecía ser sangre y la marca en el piso de un cadáver.

"Se colocarán nuevas alfombras, así que dejé un pequeño regalo para los próximos propietarios", escribió ella en su cuenta de Twitter, adjuntando varias fotografías.

Reveló que hizo las manchas rojas con pintura acrílica y el resultado es una idea que muchos internautas están encontrando divertida.

"Vi un meme como éste hace años y pensé que era inofensivo, pero divertido", cuenta Tina, según cita LADbible.

