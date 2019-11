Mujer de Uganda se casa con tres hombres a la vez

Ann Grace Aguti es una mujer que vive en la comunidad de Teso de Uganda, que está llamando la atención por su decisión de casarse con tres hombres a la vez, luego de que su relación previa, monógama, fallara.

Ella se defiende diciendo que su matrimonio anterior fue una decepción, así que para probar suerte, esta vez decidió elegir tres esposos.

“Mi esposo era inútil y yo seguía siendo el sostén de la familia. Cuando lo dejé, comencé a buscar a esa persona especial, pero aún no lo he encontrado porque, incluso ahora, tengo que alimentar a los hombres que tengo. Entonces, mi búsqueda continúa”, dijo ella a los medios locales.

Los tres maridos de Aguti son: Richard Alich, un viudo y policía jubilado, John Peter Oluka, campesino, y Michael Enyaku. Cada uno vive en su propia abaña, en un complejo que Aguti tiene en su propiedad, donde hay seis cabañas en total.

Es Aguti a quien se le consideran la cabeza de la familia y toma todas las decisiones, incluido el orden conyugal.

“Su bicicleta había desarrollado un problema mecánico, así que le ofrecí repararla. En el proceso, una cosa llevó a la otra, y me encontré aquí. Me quedo en esta cabaña”, dijo Richard Alich sobre cómo terminó con Aguti.

“La conocí en un pantano donde estaba pastando a mis vacas y bromeé acerca de que ella también me había tomado como esposo, y eso fue todo. Ella me asignó una cabaña”, agregó su esposo John Peter Oluka. “Hemos vivido armoniosamente durante casi un año ahora. No tengo ningún problema con mis compañeros. El consenso entre nosotros es que la mami (Aguti) determina la lista de turnos, y su decisión es definitiva”, añade.

