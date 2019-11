Sufre ataque cardíaco intentando explicar problema matemático a su hijo

En China, una madre de 36 años, de apellido Wang, sufrió un ataque al corazón mientras trataba de explicar a su hijo de 9 años su tarea de matemáticas.

Al parecer, la madre comenzó a frustrarse porque el niño no entendía, detallan los medios locales. “Se lo expliqué muchas veces pero todavía no lo entendía. Estaba tan enojada que podía explotar. De repente, tenía palpitaciones y no podía respirar correctamente”, relata la mujer.

Al darse cuenta que algo andaba mal, llamó a su esposo, quien la llevó rápidamente al hospital. Ahí le diagnosticaron un infarto de miocardio, comúnmente conocido como ataque cardíaco.

“Lo atrapó a tiempo. Si hubiera habido algún retraso, podría haber sufrido insuficiencia cardíaca”, dijo el doctor Yang Xiaoxue.

Mientras Wang admite que a veces se exaspera por la dificultad de hacer comprender a su hijo ciertas cosas, nunca pensó que esto afectaría así su salud. Los doctores añaden que el problema no se debió exclusivamente al enojo, pues en un ataque al corazón entran en juego otros factores, como estilo de vida y dieta. “Esto suele sucederles a los padres más jóvenes. Si no se debe a una dieta desequilibrada, es causada por emociones psicológicas. La mayoría de los pacientes que tienen este problema son madres jóvenes”, dijo el médico.

DA.