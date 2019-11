VIDEO: Empleada agrede violentamente a perro en tienda de mascotas

Según la agencia de noticias TMZ, los hechos tuvieron lugar en la boutique para perros Bark n 'Bitches, ubicada en Los Ángeles, California, cuando un can comenzó a 'molestar' a otros que se encontraban con él en grupo.

Una empleada visiblemente molesta por el comportamiento del animal, arremete contra éste tomándolo violentamente del cuello y lanzándolo a unos metros hasta que impacta contra el suelo. Todo esto ante la vista de los clientes quienes grabaron el suceso en video.

Tras el incidente, una mujer acude en ayuda del perro que asustado y aturdido por lo que acababa de pasar se refugia bajo una banca.

Autoridades de la tienda tomaron inmediatamente medidas contra la empleada que agredió al can, despidiéndola, además de aclarar que no toleran este tipo de comportamiento en su negocio.

"No toleraremos esto ni ninguna acción que ponga nuestros rescates en peligro. Se están tomando las medidas apropiadas. Esto NO es lo que defendemos", agregaron.

Además según comentan el can recibió la atención médica necesaria y se encuentra bien.

Extremely disturbing video but one that needs to be shared.



Twitch streamer @_RIPRoyce was inside @BarkNBitches in the Fairfax Dist playing with rescue dogs. She says an employee threw a dog and it landed on it’s head. Hear what store owner has to say at 11pm on @ABC7. pic.twitter.com/utSewkz0O3