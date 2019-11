El Espacio de Cerpa

Llegó la semana del futbol americano profesional que más deseábamos porque este próximo lunes por la noche, todos los ojos de nuestros vecinos del norte y de una gran parte de nuestro país, estarán en la capital cuando los Jefes, visiten simbólicamente, a los Cargadores en un evento sin precedentes y que esperemos, que no vayan a salir con otra tontería como la que se aventaron el año pasado y que habíamos vaticinado, se veía como un tinte de un juego de Súper Tazón con la misma escuadra de Kansas City que se vería las caras ahora con el otro conjunto de Los Ángeles como son los Carneros y que, después que se reprogramó el partido en el Coliseo, nos dimos cuenta y con rabia justificada, de lo que se llegó a echar a perder después del gran partido que brindaron hace un año.

Hoy jueves comienza la undécima semana del mejor espectáculo pero que, para no variar, a mí en lo personal, me ha hecho recordar la final de la conferencia americana en enero de 1980 porque a pesar de que en ese entonces no había la repetición instantánea (porque hasta ahora revisan todas las anotaciones de seis puntos), era evidente de como Mike Renfro arrastrando su pie derecho dentro de las diagonales, atrapó un pase de Dan Pastorini lo que le daría, el boleto a los antiguos Petroleros de Houston al Súper Tazón pero que los árbitros, ayudaron a los Acereros en otro robo y como sucedió el domingo pasado, a mí nadie me va a quitar de que el pase que se consideró como balón suelto a Jared Goff y que regresó para anotación Minkah Fitzpatrick, resultó idéntico como aquel en el que, a Tom Brady, le arrebató Charles Woodson en el partido divisional del 2002 pero la diferencia, fue que a la ofensiva de los Patriotas, les dieron otra oportunidad diciendo de que era pase incompleto.

La escuadra de Mike Tomlin, visita este día a los Cafés en un partido de la misma división y que, como se ven la cosas, los Acereros tendrán su quinto partido ganado de manera consecutiva aunque hay que darle mérito a la que ahora muchos llaman “La nueva cortina de acero” que merece ser considerada entre las mejores de la liga.

Lo que aún no podemos comprender es lo que sucedió en Nueva Orleáns el domingo pasado porque a pesar de que sabemos que en un partido siempre habrá donde el chamuco meta las patas, el más incrédulo nunca habría pensado de como los Santos perderían con los Falcons y que este domingo al mediodía, tendrán la oportunidad de que los Bucaneros, paguen los platos rotos en otro partido de la misma división.

Y en cuanto a la primera selección del próximo draft colegial, pues resultó que tanto Miami como Atlanta y los Jets después de sus victorias el domingo pasado, las posibilidades elegir primero, están con los Bengalíes que no muestran signos de mejora porque si bien los Pieles Rojas de una sola victoria no son mucho mejores, son más consistentes y aquí viene lo interesante ya que Cincinnati como los Delfines y Washington, tienen un juego contra los Jets y el encuentro de Miami Vs.

Bengalíes de la semana 16, parece monumental pero difícil de ignorar de que la escuadra de Ohio, se nota como la peor escuadra de toda la liga.