Afina SHCP el PEF; llaman a aprobarlo

En un salón semivacío, el bloque mayoritario en Cámara de Diputados acordó anoche aceptar los cambios al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020 que Hacienda les envíe y no insistir en reasignaciones que no estén palomeadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sin definir aún montos y a dónde se destinarán los cambios, el coordinador de Morena, Mario Delgado, llamó a cerrar filas en torno al dictamen que hoy jueves les presente Hacienda.

Con un numeroso grupo de legisladores que piden cubrir huecos, con la Cámara tomada por diferentes organizaciones y sin acuerdos con las bancadas de oposición, Delgado trató de atajar la lluvia de reservas en la discusión del presupuesto.

El legislador morenista pidió a su grupo parlamentario y a los del PT, PES y PVEM no trastocar el proyecto del Presidente.

Asimismo se definió que los programas prioritarios del Gobierno, tales como Sembrando Vida, el Tren Maya y la Refinería de Dos Bocas son intocables y no se les quitará ni un peso, así como a el campo, seguridad, educación, sector energético y los programas sociales.

Informó que Hacienda ya está revisando las reasignaciones que se realizarán al proyecto del Ejecutivo federal, aunque advirtió que éstas serán mínimas.

Según el coordinador de Morena, las reasignaciones realizadas por Hacienda les serán dadas a conocer hoy.

Delgado llamó a los legisladores de Morena y de los partidos aliados a cerrar filas en torno al presidente y el proyecto que encabeza.

A gritos de "¡Unidad, unidad!" y "¡Es un honor estar con Obrador!", los legisladores presentes en el encuentro respondieron al llamado del coordinador.

Sin embargo, ya no estaban presentes el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Alfonso Ramírez Cuéllar, ni la diputada Lorena Villavicencio. Y al mismo tiempo que se oían gritos de unidad, abandonaba el salón Sergio Mayer, presidente de la Comisión de Cultura.

Cuando se manifestó el cierre de filas tampoco estaba presente el presidente de la Comisión de Desarrollo Rural y Agropecuario, Eraclio Rodríguez, quien ha demandado, junto con productores del campo, reasignaciones por 24 mil millones de pesos para el sector.

Pese a que la presidenta de la Cámara baja citó a sesión hoy a las 11:00 horas, Rodríguez advirtió que si no hay acuerdo en los temas agropecuarios no se permitirá el ingreso de nadie.

"No vamos a tomar la tribuna, vamos a tomar el Palacio Legislativo, que seguirá como ahora si no hay un acuerdo. Sin no hay acuerdo nadie entra", advirtió.

Ramírez Cuéllar reiteró ayer que es difícil dar respuesta a esas peticiones.

"Es una situación difícil, los recursos adicionales de la Ley de Ingresos sumaron sólo 11 mil millones de pesos y después de toda la distribución, a partir de la Ley de Coordinación Fiscal, se tienen disponibles apenas 3 mil 800 millones de pesos", indicó.

Se prevé que hoy la Comisión de Presupuesto se reúna a las 18:00 horas y presente los cambios que enviará Hacienda.