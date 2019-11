Indagan caso de acoso en Saltillo

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que tras la detención de un maestro acusado de acoso por una alumna en un centro de estudios en Saltillo, se han entrevistado a cuatro personas más, esto con el fin de determinar si hubo más víctimas.

De acuerdo al fiscal general, Gerardo Márquez, se tienen cuatro entrevistas, no obstante, se encuentran determinando si constituirán o no como denuncia formal.

"Tenemos que ser muy cautelosos porque este tipo de delitos son relevantes y no podemos revelar algunas particularidades para asegurar la judicialización", dijo.

Añadió que además se tomarán los antecedentes para el agravante de la conducta.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que en lo que va del año se han registrado alrededor de cuatro casos de acoso sexual en instituciones educativas.

"Recuerdo tres o cuatro casos, pero tenemos muchas declaraciones para fortalecer las carpetas de investigación", dijo.

Fue el pasado lunes que se dio a conocer que un maestro del Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios 97 (CBTis 97) en Saltillo, fue detenido, esto luego de ser denunciado por una alumna de 16 años de edad por acosarla sexualmente.

Tras lo hechos trascendió que eran tres y no una las víctimas que habrían denunciado al maestro, no obstante, esto no fue confirmado