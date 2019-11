Pluma nueva que le apuesta al suspenso

Los adornos dentro de un centro comercial de Torreón anuncian la Navidad. Pinos y luces sobresalen entre los aparadores de las tiendas de ropa y un clima frío se acentúa en el exterior. Sentado en medio de comercios de comida revisa su celular y voltea a su alrededor. Jorge Robles, de barba de candado, es un hombre que lleva algún tiempo sumergiendo su pluma en el género del suspenso, y que en menos de dos años y de manera independiente ha lanzado dos compendios, una novela, y el más reciente, un libro de cuentos.

Descansando los codos sobre el filo de una mesa, Jorge platica que desde niño le llamaron la atención los cómics, y repasaba los hojas de algunos clásicos. Luego, tomó un lápiz al que le dictó sus primeros bocetos de historieta, aparte de dibujar escenarios, él mismo tecleaba la historia y le daba una vida digna a las hojas en blanco.

"Empecé a hacer mi propio cómic en la universidad para venderlo y ahí fue cuando comencé a escribirlos. Ahí, identifico mis primeros pininos de la escritura".

En ese tiempo los estilos literarios de Stephen King y Dan Brown, se le iban colando entre los dibujos y los diálogos de sus historietas que logró proyectar en Canadá, país en el que le fue posible publicar siete números de su material al que tituló "2010". "Era una serie post apocalíptica de un padre buscando a su familia".

Luego su manera de devorar libros y su inquietud de querer contar historias, le alborotaron la mano, la cuál decidió soltar y comenzó a escribir pequeños cuentos. "Empecé a agarrar confianza y fue cuando me aventé una novela. Al principio era nada más para mí, para ver si me salía. Me aventé como dos o tres años trabajándola".

El titulo de ese material fue "El llamado", y entre sus 600 páginas conviven los géneros de terror, suspenso y ciencia ficción. "La respuesta que tuvo fue buena, me lo empezaron a pedir de otras partes del país, gracias a Facebook que ahí publicaba mis anuncios. También por medio de esa plataforma me dieron muchos tips de cómo mejorarla. A mucha gente le gustó".

Y dice, es precisamente en la plataforma que ofrece el Internet que los nuevos autores tienen una importante ventana en donde exponer su trabajo. Además argumenta, que por medio de redes sociales pueden medir la aceptación de su trabajo y en muchos de los casos recibir retroalimentación.

En su caso es un autor independiente que invierte en sus propias publicaciones, con el deseo de que llegue el momento de que una editorial se interese por su trabajo. Por lo pronto, no está en sus planes abandonar la relación que tiene con su teclado y continúa escribiendo historias que le saltan de pronto en su cabeza.

Al preguntarle por qué se interesó por el género de suspenso, el autor lagunero ligó su gusto a su niñez, etapa en la que disfrutaba plantarse frente a una pantalla a disfrutar de películas de terror tales como la Freddy Krueger.

Jorge no tiene referencias familiares que se liguen a la literatura, hasta el momento él es el único aventurero de su árbol genealógico qué se lanzó al mar de las letras, que siempre lo invitan a imaginar escenarios y provocar situaciones que tengan al lector al borde de un colapso nervioso, pues sus historias siempre consiguen dar un giro dramático que ofrecen el factor sorpresa a quien lo está leyendo.

"Me gusta mucho causar la sensación de estrés, mis cuentos por lo general no tienen final feliz. Me gusta trabajar la ironía, las vueltas de tuerca, el dato extra que asombré", argumenta.

Sobre su nuevo compendio que presentó el día de ayer en Casa Mudéjar titulado "Ecos nocturnos", compartió: "Son 24 cuentos de suspenso y terror, hay uno de ciencia ficción por ahí. Me han invitado a concursos y a colaborar en una revista virtual. Los mandó a diferentes lados y me los publican en redes".

Ahora también están disponibles en versión impresa, por ello invita a los interesados a contactarlo por redes sociales para propiciar el diálogo y hablar un poco más de su trabajo y recibir comentarios.

Cabe mencionar que Jorge es un escritor que también trabaja en el área de diseño, y al tener que cumplir con un horario de oficina, expresa que encuentra en casi cualquier lugar una oportunidad para escribir sus ideas cada vez que un espasmo de inspiración se le cuela entre las venas. Así, puede estar desayunando, en el transporte público o caminando, y siempre está atento a su instinto de contador de historias, por lo que un blog de notas de su celular siempre está listo para contener sus ideas.