Piden organizaciones acciones de México contra el cambio climático

Las organizaciones de la sociedad civil Greenpeace y Reacciona por la Vida llamaron a los senadores de la República a la acción inmediata para que México cumpla los compromisos del Acuerdo de París y presione al Gobierno para actuar de manera acorde a la emergencia climática que vive el mundo, además de poner a la gente en el centro de las acciones.

Carlos Samayoa, de Greenpeace, consideró que hay una lucha social, más que ambiental, para que los ciudadanos puedan tener una calidad de vida equitativa, en un mundo en el que existe una alta segregación y discriminación, motivos por los cuales el acceso al espacio público es negado a la mayoría de la población.

Daniela Zepeda, de Reacciona por la Vida, señaló que sólo tendremos ciudades residentes si se coloca a la gente en el centro de las acciones. “Falta seguridad vial, y eso se ha convertido en uno de los mayores problemas de salud pública en el país, al provocar más de 100 muertes en los últimos seis años (dos personas mueren cada hora por accidentes de tránsito)”.

“Si no se garantiza la seguridad en las calles, no habrá transporte sostenible y no podrán cumplirse los compromisos contraídos al firmar y ratificar el Acuerdo de París”, agregó Zepeda, al participar en el Foro de Alto Nivel “Cambio climático y desarrollo urbano: la movilidad sustentable y su relevancia para el cumplimiento de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC)”.

Ambos panelistas coincidieron en que hasta ahora el principal obstáculo para cumplir los compromisos en la lucha contra el cambio climático, “es la falta de voluntad política”.

Samayoa insistió en que vivimos en una emergencia climática, “pero nuestro comportamiento no es acorde a esa crisis, porque en vez de alentar las energías renovables se incentiva el uso de los combustibles fósiles y hasta se anuncia que van a bajar los precios de las gasolinas. Es necesario actuar de inmediato, pero integrando lo social, poniendo a la gente en el centro de las acciones”.

“Se domina muy bien el discurso de la movilidad sustentable, pero no se articula con las acciones, que demuestran una falta de visión. A los planes para el reordenamiento de rutas, la reorganización del transporte público, la creación de corredores y la sustitución de unidades, se tienen que integrar soluciones que garanticen la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero”, continuó Samayoa .

Explicó que hay acciones que pueden ser buenas, pero al no socializarse se genera inquietud. “De ahí, las protestas en contra de las ampliaciones al sistema de transporte público, como el metro y el metrobús. Hay una falta de trabajo informativo y de socialización con la población”.

Pidió a los senadores que digan “al presidente que su política no está ayudando a luchar contra el cambio climático”.

Daniela Zepeda se hizo eco de la demanda y solicitó “dejar de lado las diferencias políticas, para hacer que la Ley de Seguridad Vial se convierta en una realidad”.

Es necesario que se suba el nivel del debate sobre la lucha contra el cambio climático y convertirlo en un debate en el que todos seamos corresponsables, concluyeron los representantes de las organizaciones sociales.

En la clausura del Foro, el senador Víctor Fuentes, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda, confió en que con el apoyo de “la presión pública podamos avanzar más rápido, porque hoy hemos tomado conciencia de que no hay mañana para corregir las ciudades que han crecido desorganizadamente”.

“Debemos trabajar rápidamente para crear ciudades con buena movilidad y sustentabilidad, en beneficio de las personas que habitan, para lo cual debemos lograr la armonización legislativa en torno del medio ambiente”, concluyó.