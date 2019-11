'Contratan' a cerdita para animar a pasajeros estresados en aeropuerto

22 perros forman parte de dicho programa, pero es la cerdita 'Lilou' quien ha enamorado a miles de viajeros que acuden a este aeropuerto.

El equipo propietario de la gordita, la viste ad hoc al lugar donde trabaja e incluso le pintan sus uñas para lucir 'coqueta'.

Lilou está entrenada para tener contacto con los humanos, y al igual que sus 22 compañeros caninos, ella también puede hacer trucos e incluso tocar un pequeño piano de juguete.

A través de redes sociales las personas que llegan a convivir con ella en el lugar, comparten fotografías y videos de la grata experiencia que vivieron al conocerla.

Según información recavada por el Washington Post, los animales entrenados para convivir con los pasajeros, tienen las regla de permanecer no más de 90 minutos en las salas de abordar y luego disfrutar de un buen tiempo de descanso para evitar estrés en ellos.

Pigs can't fly, but Lilo wants to make air travel less stressful. Little piggy and her owner Tatiana Danilova are part of San Francisco's "Occupy Brigade" - a program that brings animal therapy to the intl airport to help travelers suffering from flight anxiety. #US #Airport pic.twitter.com/S8MKToR07Q