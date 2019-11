Detienen a exsecretario de Salud de Jalisco

Antonio Cruces Mada, secretario de Salud en Jalisco en la administración del exgobernador Jorge Aristóteles Sandoval, fue detenido en su domicilio por orden de la Fiscalía Anticorrupción del estado.

Cruces Mada había sido citado por la Fiscalía Anticorrupción para declarar sobre una denuncia por faltantes y errores administrativos durante su gestión, los cuales ascienden a 605 millones de pesos.

En dos ocasiones no acudió a cumplir con los citatorios por presunta enfermedad y en una tercera ocasión, elementos de la Fiscalía de Jalisco intentaron detenerlo para llevarlo a declarar pero presentó un amparo.

Para su detención se solicitó una orden de cateo que fue concedida por un juez, aunque el abogado del exfuncionario, Luis Campos, a través de su cuenta de Twitter, argumentó que tenía un nuevo amparo y escribió: “¡Así no señor gobernador @EnriquAlfaroR! Violentar un mandato de un juez federal tiene consecuencias”.

Junto al mensaje adjuntó el documento emitido por el Poder Judicial de la Federación con fecha del 13 de noviembre.

Por su parte, Enrique Alfaro Ramírez afirmó en entrevista, tras una reunión con el sector de la Construcción, que el tema estaba a cargo de la Fiscalía Anticorrupción.

“No quiero politizar ese tema, no tengo ánimos de venganza con nadie, simplemente me gustaría que en Jalisco se aplicara la máxima de que el que la hace la paga y que el Sistema Estatal Anticorrupción empiece a dar resultados es una buena noticia para el estado, aunque no me toca juzgar si se cometió un delito en la manera como se manejó la Secretaría de Salud en el pasado”, afirmó.

La Fiscalía Anticorrupción de Jalisco abrió 12 carpetas por diversas denuncias contra la Secretaría de Salud, tras una denuncia del Ejecutivo estatal por irregularidades como la compra de equipo de videovigilancia que no fue entregado, nombramientos duplicados en la nómina y un contrato para almacenamiento, transportación y vacunas por casi 400 millones de pesos, además del hallazgo de medicamentos caducos.

El total de cargos, afirmó el gobernador Enrique Alfaro al presentar la denuncia en marzo pasado, podría alcanzar los ocho mil millones de pesos.

Antonio Cruces Mada fue secretario de Salud desde abril de 2016 hasta octubre de 2017. Tras ser detenido, fue llevado a la Fiscalía Anticorrupción y después trasladado al Centro Penitenciario de Puente Grande para presentarse ante un juez.