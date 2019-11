'Narwhal', el perrito rescatado que se hizo viral por tener una 'cola' en su cabeza

Un cachorro rescatado se ha vuelto viral en redes sociales debido a que posee una 'cola' en la frente de su cabeza, peculiaridad que lo ha vuelto popular entre internautas.

Su nombre es 'Narwhal', quien tras ser abandonado en la calle fue acogido por el personal de rescate animal de la Organización Mac´s Mission, en Missouri, Estados Unidos. Según detalla el portal de noticias BBC.

El pequeño cachorro de 10 meses de edad posee una 'cola' que crece en su frente, la cual fue estudiada por los veterinarios de la organización determinando que ésta no tiene ninguna función ya que no está conectada a nada, destacando también que no es necesario que sea removida.

Dicha malformación ha sido considerada por el público como un detalle divertido y lindo en el perro, al que han apodado como 'perro unicornio'.

'Narwhal' será puesto en adopción después de que se determine que la 'cola' no representará algún problema para el crecimeinto del animal en el futuro.