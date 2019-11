Nuestro Recomendado

Con un perfecto manejo de la tensión, Jorge Franco construye en esta novela un cuento de hadas con tintes tenebrosos que acaba convirtiéndose en la historia desquiciada de un secuestro. Isolda vive encerrada en un castillo extraño y fascinante al mismo tiempo, tan ajeno a la ciudad de Medellín en la que se sitúa como singulares son sus habitantes y la vida que llevan.

La atmósfera de irrealidad que se respira resulta opresiva para la adolescente, que encuentra en el bosque que la rodea la única tregua posible a su soledad. Pero las amenazas invisibles del mundo de afuera se cuelan silenciosamente entre las ramas de los árboles cercanos al castillo.

Dentro y fuera de la fortaleza, el amor, ese monstruo indomable, se muestra como una obsesión que aliena y embrutece, que pretende someter, que despierta deseos de venganza y del que sólo parece posible escapar aceptando la muerte como destino. “Todas las tardes voy hasta el lindero por si sale de nuevo y la espero hasta las seis a ver si ella sube al bosque. Pero ni siquiera la he vuelto a ver asomada a la ventana. A veces me silban de algún lado y me emociono porque creo que es una seña de ella, pero el silbido se pierde entre los árboles y cambia de un lugar a otro”.

Esta novela fue galardonada con el XVII Premio Alfaguara, por un jurado presidido por Laura Restrepo y compuesto por Sergio Vila-Sanjuán, Ignacio Martínez de Pisón, Ana Cañellas, Nelleke Geel y Pilar Reyes.

Autor colombiano, cursó estudios de Literatura en la Universidad Javeriana, completando su formación en Cine a través de la London International Film School, aunque más tarde decidió dedicarse a la literatura, pasando por destacados talleres de formación en Escritura Creativa.

Fue invitado por Gabriel García Márquez a dictar con él su taller “Cómo se cuenta un cuento” en la Escuela de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños (Cuba), asimismo, el maestro del realismo mágico, afirmó que Franco “es uno de los autores colombianos a quien me gustaría pasarle mi antorcha”.