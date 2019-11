'Las Adelitas' llevan mariachi a López Obrador por su cumpleaños

Un grupo de mujeres identificado como "Las Adelitas" llevó un mariachi a Palacio Nacional para celebrar el cumpleaños 66 del presidente Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con una de "Las Adelitas", llegaron desde las 02:00 horas al acceso de Moneda de Palacio Nacional y desde ahí le cantaron las mañanitas.

"Estoy muy contenta deseando todo el bien para el presidente, sabiduría, que pueda sacar al país adelante, como es su deseo. Tenemos un lujo de presidente", indicó.

"Somos las 'Adelitas' del presidente Andrés Manuel López Obrador les guste o no les guste, y no va a haber ningún golpe de Estado porque no se los vamos a permitir", dijo.

Las mujeres, vestidas de "adelitas", bailaron al son del mariachi.