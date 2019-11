El pasado fin de semana el moribundo PRI en Coahuila le dio una aceitadita a su maquinaria de cara a las elecciones para elegir al Congreso del Estado, en esta ocasión al mejor estilo zombie; sus afiliados salieron a tratar de levantar todo el voto posible para ir midiendo fuerzas y de paso presumirles a los otros partidos que nuestra entidad aún es tierra de dinosaurios. Nuestros subagentes, disfrazados de crayones de esos que se borran fácilmente, nos comentan que los funcionarios estatales estaban tan dormidos durante el domingo de la elección que si no les pone mensaje su jefazo, el "góber" Miguel Riquelme, no reaccionan. Dicen que muchos tuvieron que dejar el carrito del mandado para irse a votar, otros estaban en la levedad del San Netflix y unos más andaban de amanecida, pero con tal de quedar bien con el patrón salieron corriendo a votar y tomarse la respectiva 'selfie' que comprobara que habían "cumplido" con el partido.

Don Miguel emitió su voto muy temprano en Torreón sin avisar a nadie más que al exalcalde de Torreón y mandamás del partido en el municipio, Eduardo Olmos, quien aprovechó para ofrecerle un suculento menudo con la condición de que votara por Rigo Fuentes, y luego se quedó para estar monitoreando la votación en todo el estado. Fueron 232 mil votos los que se contabilizaron al final de la elección, de los cuales 212 mil los obtuvo Rigo; ahora que es nuevamente dirigente del agonizante tricolor, y elegido desde las bases del partido, se espera que sea líder de todo el estado y no solo del Cañón de Jimulco. Por cierto, quienes de verdad creyeron que Enrique Sarmiento era el "otro candidato" y no una simple marioneta para simular que sí hay democracia fueron sus colaboradores, en especial el tenebroso novato Miguel Sáenz, quien se la pasó ofreciendo recursos "sabrá Dios de qué procedencia", repartiendo despensas y materiales para que la militancia votara por don Enrique, quien lo patrocina.

Dicen nuestros subagentes que desde la misma Secretaría de Finanzas le propinaron un fuerte reclamo para ver dónde quedó el recurso, pues el candidato de mentiritas Enrique Sarmiento sacó en Torreón apenas 3 mil 800 votos. Como se dice en el rancho, el de don Felipe Calderón claro está, "haiga sido como haiga sido", el PRI intenta no dormirse en sus laureles, algo que a estas alturas del partido deberían estar haciendo las demás fuerzas políticas en el estado, como el también casi extinto Acción Nacional y su dirigente, Chuy de León, que hace todavía dos semanas estaba impugnado, o el empoderado Morena, en cuyas asambleas salen volando desde piedras hasta las chanclas porque no se ponen de acuerdo.

***

El aguinaldo se acerca y al parecer a algunos colaboradores cercanos al alcalde Jorge Zermeño no les llegará completo. Nuestros subagentes, disfrazados de papelería archivada con tres candados en la presidencia de Torreón, cuentan que antes de que se termine el mes de noviembre la Administración municipal tendrá tres enroques más, que es igual a "gracias por participar". A inicios de esta semana el recién becado… Perdón, magistrado Carlos de Lara McGrath cedió su hueso en Ingresos a Eduardo Natera, y justo después del movimiento empezaron a sonar fuertes rumores otra vez apuntados a la dirección de Seguridad Pública, a cargo del jefazo Primo García Cervantes, quien al parecer ahora sí aplicaría eso de que "la tercera es la vencida", y luego de estar que te vas, y te vas, y te vas… correría en busca de una mejor sombra al lado de la 4T, y en su lugar dejaría a Alfredo Castellanos, uno de los jefazos policiales que tuvo el exalcalde panista redimido a Morena José Ángel Pérez. Por cierto, en eso de las "movederas", a quien ya le cantaron "Las Golondrinas" fue al jefe de inspectores, Benigno "El Benny" Mejía, por tanto "error" que estaba cometiendo en los últimos operativos y por andar pasándose de listo con eso de las propinas voluntarias para los muchachos.

***

La que reapareció luego de que el PRI fuera desterrado de la silla del ayuntamiento de Gómez Palacio fue la exalcaldesa Leticia Herrera, quien para "sorpresa" de varios hizo acto de presencia al finalizar un evento del DIF estatal en Ciudad Lerdo. Llamó la atención que no hiciera su aparición en el terruño, pero como ahora es liderado por Morena, doña Lety decidió hacerlo mejor en la ciudad hermana, que aún es afín al tricolor. Cuentan nuestros subagentes, disfrazados de nieve Chepo, que desde la mismísima capirucha del alacrán se perfila una alianza de las más oscuras fuerzas del PRIAN para hacerle frente a la 4T, que pese a todo se sigue posicionando a lo largo y ancho del país. En esta alianza la abanderada sería doña Lety, y no es de sorprenderse; como recordará, estimado lector, las querencias entre la exalcaldesa y el "góber" don Pepe Aispuro vienen desde que este era candidato, y recibió desde los 'oscurito' el apoyo necesario para que ganara, por lo que ahora es momento de cobrar favores. Y es que los rumores apuntan a que la alcaldesa de Gómez Palacio, Marina Vitela, sería la carta fuerte de Morena para competir por la gubernatura de Durango, algo que la tiene tan ocupada pensando en el mañana que se le ha olvidado el hoy, que entre otras cosas significa gobernar Gómez y no andar suspirando con otra cosa. Más allá del partido, y con lo desgastadas que se encuentran las fuerzas políticas de los partidos tradicionales en la capital, lo que es casi un hecho es que Durango al fin sería gobernado por una mujer y lagunera.

***

Las prácticas de censura e intimidación no son cosas de los viejos partidos políticos. El caso más reciente se dio contra el único regidor que se puede considerar de oposición de la administración de Marina Vitela. Hace unos días surgió una campaña en contra del edil panista Francisco Bueno Flores, quien se ha caracterizado por cuestionar al actual Gobierno de doña Marina. En redes sociales circula un video donde se aprecia un accidente que tuvo don Francisco hace diez años, cuando atropelló a un ciclista. En las imágenes lo acusan de asesino por haber estado tomado y drogado, pero, de acuerdo al peritaje de ese entonces, Bueno Flores salió en libertad al no comprobársele culpabilidad. Casualmente el video comenzó a circular en las inestables redes sociales, luego de que el regidor llamara a rendir cuentas al tesorero Cuauhtémoc Estrella por no aclarar algunos "detalles" sobre el gasto que se contempla realizar en 2020.

***

Donde quedó confirmado eso de que la reforma de la reforma educativa lo único que logró fue volver a las más viejas y mañosas prácticas magisteriales, por más que la Cuarta Transformación jure y perjure que no es cierto, fue del otro lado del Nazas. Nuestros subagentes, disfrazados de maestros aviadores, nos informan que Jorge Alberto Calero García, director del Instituto 18 de marzo de Gómez, quien además de maestro de contrato es consejero nacional del Partido Acción Nacional, ha estado haciendo algunas travesuras desde su cargo, como adjudicarse unas diez horitas extra para subirle un poquito a la quincena, además de darle una codiciada base a su cuñado Adrián Gómez Reynoso y a su amigo político Jesús del Rivero Ávila; aunque dando una lección de relaciones políticas el director se puso de acuerdo con la representante sindical Claudia Elena Meléndez, quien también consiguió otro medio tiempo y de paso otra plaza para el hijazo de la vidaza Jonathan Corral Meléndez; palabras más palabras menos, entre la representante del sindicato y el director dejaron fuera a más de 15 trabajadores fundadores de la 18 de Marzo, quienes tenían más de 20 años de antigüedad. Los malpensados dicen que el que terminó palomeando a los nuevos beneficiados de la reforma educativa de la 4T y el regreso al tráfico de plazas fue el mismísimo "góber" de Durango, don José Aispuro Torres, quien escogió darle cobijo al asesor blanquiazul a costa de la nómina de los maestros.