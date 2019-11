Una obra sobre 5 mujeres laguneras

Una obra de teatro inspirada en el mural Ufana de la pintora Mónica Fernández y basada en las historias de cinco mujeres laguneras, es la descripción de Del otro lado del espejo, puesta en escena que será presentada por el Colectivo Tablarte el próximo sábado 16 de noviembre, en el escenario de Plan B Estudio, en punto de las 20:30 horas.

Disley Rodríguez, integrante de Colectivo Tablarte y escritora de la obra, mencionó que estas mujeres les abrieron las puertas de sus hogares para contarles un extracto de sus vidas.

"Encontramos muchas similitudes entre ellas. Y yo me di a la tarea de hacer un guión, un libreto, donde pudiera poner aspectos de la vida que las hicieran conectar. El lugar finalmente fue un bar, donde por lo regular las mujeres no hablan con otra […] Quisimos ponerlas en un bar, en una situación diferente a lo que normalmente se vive. Según va pasando el rato, estas mujeres se conocen y van abriendo su corazón, su mente y se dejan ir, y cuentan parte de las cosas más difíciles que vivieron en su vida".

Rodríguez reflexiona que este ejercicio resulta ser una especie de enseñanza, donde la mujer puede levantarse ufana. En sus palabras, consiste en una obra que dignifica a la mujer fuera de una visión dramática, observada desde un punto de sanación.

"Una, por ejemplo, habla de cómo puede poner a la luz su lesbianismo; otra de cómo fue abusada; otra de cómo el marido, a pesar de tener una situación complicada con su hijo con discapacidad, le pide que haga cosas que ella no desea, que no son correctas; otra que no vive con su mamá y que al final tiene una niñez muy sola, y tiene que salir hacia delante; otra que vive bajo la sombra de su madre".

La actriz cubana también recalca que, en un principio, las mujeres se mostraron herméticas respecto a sus historias, pero tras ver el estreno de la obra, acontecido el pasado 12 de julio en el Teatro Dolores del Río de Gómez Palacio, ellas mismas se ofrecieron a compartir más detalles sobre sus vidas.

"Siempre tenemos algo que contar pero, muchas veces visto desde la trinchera de cada uno, pues es como que a pesar de que la hayas vivido con trabajo, con felicidad, como es tu vida no la puedes ver a gran magnitud. Muchas veces tiene que venir alguien externo para hacerte ver que has vivido una vida increíble".

Desde sus inicios, Colectivo Tablarte ha dicho que sí a lo relacionado con el movimiento y la espiritualidad del ser humano, esta ha sido una constante en su trabajo. Es la razón por la cual se ha elegido el tema de los reflejos como parte central en la obra, cómo una mujer puede reflejarse en el espejo de otra.

El elenco de Del otro lado del espejo está integrado por Disley Rodríguez (escritora y actriz), Claudia Monárrez Favela (dirección), Rommy Riccio (actriz), Laura Urbina (actriz), Ari Cigarroa (Actriz), Conny Múzquiz (actriz) y Andrés García (asistente de dirección).