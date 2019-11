Bocelli califica de 'absurdo' rechazo a Domingo

El tenor italiano Andrea Bocelli defendió vehementemente a la leyenda de la ópera Plácido Domingo, al calificar de “absurdo” que las compañías de ópera hayan cancelado las presentaciones del astro por acusaciones de acoso sexual antes de que sean completamente investigadas.

“Todavía estoy horrorizado por lo que pasó con este increíble artista”, dijo Bocelli. "No lo entiendo, mañana una señora puede venir a decir que Andrea Bocelli abusó de mí hace 10 años y de ese día en adelante nadie querrá cantar conmigo, las óperas no me llamarán, esto es absurdo”.

Bocelli charló con The Associated Press a través de un traductor italiano durante una entrevista en la zona de Miami. Bocelli, uno de los intérpretes de música clásica más famosos del mundo, se prepara para una gira por Estados Unidos que comenzará el próximo mes en San Francisco y terminará con dos noches en el Madison Square Garden de Nueva York.

Tres compañías musicales de Estados Unidos cancelaron las participaciones de Domingo tras acusaciones de acoso sexual hechas por múltiples mujeres incluidas en dos reportajes de AP este año, mientras que Domingo se retiró de sus próximas presentaciones con la ópera Metropolitana de Nueva York.

AP entrevistó a más de 20 mujeres, muchas de las cuales dijeron que Domingo intentó convencerlas de tener relaciones sexuales y a veces las castigó profesionalmente si lo rechazaban. Una soprano dijo que la tocó en seno bajo la ropa.

Domingo ha refutado las acusaciones que califica “en muchas maneras, simplemente incorrectas”.

Bocelli es el artista más famoso que ha hablado en defensa del astro español y argumentó que la gente debería diferenciar entre la moral de las figuras públicas y su arte.

Si se presentan acusaciones penales, dijo Bocelli, la gente no debería hacer juicios hasta que la persona acusada sea declarada culpable y sentenciada.

“Cuando esto ocurra el juicio moral contra esta persona claro que cambiará de mi parte, pero no el juicio artístico, porque son dos cosas diferentes”, dijo.

“En el pasado ha habido muchos artistas con una moral dudosa”, dijo Bocelli quien considera que se puede juzgar a un artista tomando en cuenta aspectos diferentes. "Una es la moral, que debe revisarse en las cortes aquí en la Tierra y por nuestro Señor en el cielo. Y luego está el juicio artístico, que es subjetivo, y depende de cada uno de nosotros”.

Domingo ha seguido presentándose en Europa. El viernes el comité organizador de los Juegos Olímpicos de Tokio dijo que el tenor decidió no presentarse en un evento previo argumentando la “complejidad del proyecto”.

Domingo renunció como director general de La Opera de Los Angeles (LA Opera), donde se realiza una investigación interna a las acusaciones en su contra.

Tanto Bocelli como Domingo han sido reconocidos por inyectar nueva energía a la ópera en momentos en los que su popularidad ha decaído.

Bocelli, especialmente, ha mezclado géneros pop con ópera y es conocido por la canción "Time to Say Goodbye", que ha sido usada en varios eventos deportivos y en películas de Hollywood. El cantante invidente ha tenido colaboraciones con astros pop como Ed Sheeran, Ariana Grande y Jennifer Lopez.

Durante su entrevista con AP Bocelli también habló sobre sus nuevas colaboraciones con la actriz de "13 Going on 30" Jennifer Garner y la cantante pop Ellie Goulding.

Las canciones son parte de la edición especial de su álbum "Si", lanzado la semana pasada.

Bocelli dijo que la ópera está viva, pero necesita volver a ser un entretenimiento para todos, y no sólo para el público adinerado.

"Podríamos hacer mucho más para que vuelva a los orígenes, volver a ser popular para un público más popular”, dijo. “En la actualidad está bajo riesgo de convertirse en un fenómeno de élite y es una lástima porque la ópera nació para el pueblo”.