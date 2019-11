Difunden video que muestra a Facebook 'espiar' a sus usuarios con la cámara

La aplicación de Facebook suele solicitar el permiso para acceder a la cámara de nuestro smartphone, sin embargo, según destaca el usuario Joshua Maddux, este detalle permite a la red social activar la cámara aún cuando el propietario del teléfono no la esté utilizando.

Joshua agrega que encontró un 'bug' en la aplicación, lo cual le permitió hacer este descubrimiento que registró en video.

En el clip compartido por el hombre, se aprecia que tras la ventana de la aplicación aparece la cámara abierta que muestra una alfombra y la mano de Maddux.

Algunos usuarios reportan problemas similares presentados en dispositivos con el sistema iOS, sin embargo, hasta el momento Facebook no ha dado alguna explicación sobre este posible error.

Found a @facebook #security & #privacy issue. When the app is open it actively uses the camera. I found a bug in the app that lets you see the camera open behind your feed. Note that I had the camera pointed at the carpet. pic.twitter.com/B8b9oE1nbl