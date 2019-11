Encuentran un Tragulidae, especie que se creía extinta desde hace 30 años

El avistamiento de un ejemplar de ciervo ratón en Vietnam, ha causado furor entre el público, debido a que dicha especie se creía extinta desde hace 30 años.

El animal cuyo nombre científico es Tragulidae, se caracteriza por poseer el tamaño de un conejo y el aspecto de un ciervo combinado con el de un ratón, además de su brilloso pelaje plateado.

De acuerdo a la información compartida por el portal de National Geographic, la última vez que se vio un espécimen de la familia de los tragúlidos fue en 1990, sin embargo, recientemente la Global Wildlife Conservation, junto con Southern Institute of Ecology y el Leibniz Institute for Zoo and Wildlife Research, han conseguido avistar a otro ejemplar de esta inusual especie.

Dicho hallazgo tuvo lugar cerca de la ciudad de Nha Trang, en Khanh Hoa, Vietnam, gracias a las imágenes que captaron cámaras trampa colocadas en la región.

"Durante mucho tiempo, esta especie aparentemente solo ha existido como parte de nuestra imaginación. Descubrir que, de hecho, todavía está ahí afuera, es el primer paso para garantizar que no la perdamos de nuevo, y ahora nos estamos moviendo rápidamente para descubrir la mejor manera de protegerla", comentó el científico de conservación An Nguyen, asociado a Global Wildlife Conservation.