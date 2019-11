Lorenzo Córdova rechaza iniciativa que busca coptar al INE

El presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, descalificó la propuesta del legislador de Morena, Sergio Gutiérrez de acortar de nueve a tras años la presidencia del órgano electoral, toda vez que tiene un propósito detrás que es el control político de la autoridad electoral.

"Y lo que está pasando en el mundo nos señala, de manera muy importante, que para la estabilidad política y, por ende, la estabilidad social y económica de un país, la autonomía de los órganos electorales es algo muy importante", agregó.

En entrevista al término de la presentación del informe de labores 2018-2019 del presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Felipe Fuente Barrera, el consejero electoral aclaró que no es una propuesta de Morena como partido ni del Presidente.

Advirtió que de prosperar esas iniciativas que buscan una captura política, "pues estaría en riesgo la democracia mexicana, no el INE, no es una cuestión de personas y demás, sino más bien, de no desandar el camino que nos ha permitido hoy estar donde estamos".

Recordó que el INE es el órgano que organiza las elecciones, y de las cuales, se desprende la legitimidad de los poderes electos, ni más ni menos.

"Un órgano que no es autónomo no va a generar legitimidad y eso no le conviene a nadie, menos a quien gana una elección", sentenció.

Reiteró que esa no es una iniciativa del Presidente, “es decir, no es una iniciativa del gobierno, es una iniciativa de un legislador, ni siquiera es de un partido, así que creo que es importante hacer esa distinción”.

En cuanto a la acusaciones del líder de los diputados de Morena, Mario Delgado sobre que hay resistencia en el órgano electoral cuando se voltea a ver su presupuesto, sostuvo que el órgano electoral siempre se ha ajustado a las decisiones soberanas de la Cámara de Diputados y de lo que dice la justicia, nada más. “eso se llama Estado de Derecho”.