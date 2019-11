'Yoda' bebé cautiva a fans en nueva serie de Star Wars de Disney+

El día de hoy, Star Wars The Mandalorian llegó a Disney+, donde se cuenta la historia después de 'The Return Of The Jedi' cuando el imperio cayó.

En las primeras imágenes del primer episodio aparece un pequeño bebé de la misma especie que 'Yoda', el maestro Yedi de 900 años que murió frente a Luke Skywalker en el capítulo lV de la saga, Star Wars: The Return of The Jedi en 1983. Aunque se desconoce si la pequeña criatura es el mismo personaje legendario o un descendiente, miles de internautas reaccionaron inmediatamente a su adorable aspecto. Por medio de redes sociales fanáticos de Star Wars han compartido las imágenes y han comentado sobre la nueva creación de la plataforma.