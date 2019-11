Internautas reaccionan al nuevo diseño de 'Sonic'

Tras las quejas por parte de los fanáticos respecto al primer diseño de 'Sonic' para su película, los productores rediseñaron completamente la imagen del erizo azul, la cual ha encantado al público.

, lanzó hoy el nuevo tráiler de la cinta, cuyo estrenó se retrasó precisamente para modificar el diseño de 'Sonic', con tal de complacer a los fans.

Ante este cambio el público ha reaccionado favorablemente en redes sociales, esperando con ansias el lanzamiento de la película, el cual está previsto para febrero del próximo año.

Yeah, Sonic's redesign is cool and all, BUT LOOK AT THIS GOOD BOI pic.twitter.com/Bsu0Lu6xIR — RossCuth (@RossCuth) November 12, 2019

Me waking up to the new Sonic trailer pic.twitter.com/C2ureqYhuL — Oh that's REALLY life (@MaskedWerecat) November 12, 2019

Sonic movie designers have my upmost respect, thank you so much for listening to the fans pic.twitter.com/094OypLScw — talk about low budget flights (@kachi__p) November 12, 2019

Se mamaron con el nuevo diseño de Sonic loco pic.twitter.com/evPFR6bdDi — Crisgreen (@CrisGreen95) November 12, 2019

Sonic dice:

Chiiiiicos, no hay nada mejor que olvidar el antiguo diseño de la película. Recordad que ese no era yo. Pero si alguien os dice que recordaréis el antiguo diseño, esa persona no puede ser buena. pic.twitter.com/LiyJ2v8Si9 — Mortalesi (@mortalesi) November 12, 2019

DUD, CÓMO ARREGLAS EL DISEÑO DE SONIC, EL DISEÑO DE AHORA SE VE SUPER TIERNO, EL ANTERIOR ERA HORROROSO pic.twitter.com/y1pUziBD3T — Yojh (@Yojhan_J) November 12, 2019

#SonicLaPelicula Es Hermoso! Esta tan adorable el diseño de este sonic, nada que ver con el anterior < 3 pic.twitter.com/VFpKUEKdC8 — ☆Cosmic Ajimu☆ (@cosmic_dark) November 12, 2019

Que bueno que decidieron cambiar el diseño de #Sonic porque el primer diseño estaba horrible. pic.twitter.com/9dbZKivBZo — Dellinger (@Sr_Dellinger) November 12, 2019

Todos después de ver el cambio en el diseño de Sonic pic.twitter.com/6jPJb12ecP — m (@macariodguez) November 12, 2019