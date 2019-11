Registran meteorito iluminando el cielo de Estados Unidos

Según recoge el portal RT, el suceso se registró durante el lunes por la noche en la ciudad de Saint Louis, el cual produjo un enorme resplandor que llamó la atención de sus pobladores.

Las táuridas se caracterizan por ser lluvias de meteoros más brillantes de lo habitual y se desprenden del cometa Encke, el cual pasa cerca de la Tierra durante el último trimestre de todos los años. Agrega la Sociedad de Meteoritos de EU.

I was watching an @EarthCam camera from St. Louis, Missouri about 30 minutes ago and saw a #meteor ! pic.twitter.com/PVAvIGlALF

A meteor lit up the sky over St. Louis, Missouri last night with reports hearing loud booms.

The Northern Taurid Meteor shower is nearing it's peak according to the American Meteor Society & is likely the source of the fireball.#meteor ☄#TuesdayThoughts pic.twitter.com/sEIrFEdJ6k