Hombre ‘alaba’ a su esposa por ser ama de casa

La publicación de un hombre que habla del ‘sacrificio’ de su esposa como madre que se queda en casa se ha vuelto viral, provocando un debate controversial.

Compartido en la página de Facebook ‘His View From Home’ (Su perspectiva desde casa), un esposo compartió una foto de la puerta de la ducha junto con un mensaje sobre su esposa y lo que hace ella por la familia.

“Esta mañana llegué a casa del gimnasio y abrí la ducha para bañarme para el trabajo. Me volví hacia la puerta y vi dónde mi esposa limpiaba el vapor del cristal para poder ver a nuestra niña en su cuna. Literalmente me senté allí, miré el cristal y sonreí. Podía verlo, me lo imaginaba, era como si estuviera allí en la habitación con ellos. ¡Pude ver a Heather mirando por el cristal y haciendo muecas a Lottie mientras sonreía y jugaba! ¡Me acabo de derretir! Es una locura para mí, cómo las cosas más pequeñas pueden hacerme apreciar tanto a mi esposa. Son los pequeños sacrificios que mi esposa hace por esta familia, que normalmente pasarían desapercibidos”, escribió este hombre identificado como Zack Williams.

"Desde cuidar a nuestra hija 24/7, hasta cuidarme, cocinar, limpiar, cuidar a los animales y cuidarse a sí misma (sí, claro, no hay tiempo para eso)”, añade, sin embargo, ahí no termina el escrito y Williams continúa listando todo lo que su esposa hace o no puede hacer.

"El hecho de que mi esposa ni siquiera puede ducharse sin preocuparse por otra persona; atendiendo las necesidades de otra persona. Ella no tiene un segundo para relajarse. Mi esposa no tiene tiempo para salir, mi esposa no obtiene la satisfacción de ver un cheque depositado en el banco a cambio de su arduo trabajo, mi esposa no puede almorzar con sus compañeros de trabajo, mi esposa no puede ‘Salir afuera y respirar hondo’. Esto puede ser solo un pedazo de vidrio empañado para algunos, pero para mí significa mucho más. Son las pequeñas cosas como esta las que no pasan desapercibidas", cierra.

Su aparente homenaje, sin embargo, resultó en varios comentarios con opiniones encontradas. Hay quien elogia la devoción de Williams. “Si alguien alguna vez escribiera algo tan hermoso para mí, mi corazón se detendría. Sentirse menospreciado puede pesar mucho en el alma” o “Bellamente dicho. Los dos son muy afortunados. Mamá es capaz de quedarse en casa y tiene un hombre que aprecia todo lo que hace", fueron algunos de los comentarios a favor.

No obstante, otros no siente que el mensaje demuestre verdadero respeto. “Tu esposa se queda en casa y cría a tus hijos. Ella tiene que ser atendida financieramente. Y ella tiene que hacer citas para jugar y para visitar a sus amigos” o “Ella se relaja cuando el niño está durmiendo y cuando necesita una ducha, tiene que limpiar la casa”, fueron publicaciones que no comparten del todo el sentir de Williams.

