La playera controversial que tuvo que ser retirada del mercado

Amazon tuvo que retirar la venta de una playera para niños, estampada con un mensaje ofensivo, luego de que usuarios en Twitter se declararon en contra del producto.

La playera, que se vendía por 18 dólares, 345 pesos, por OnlyBabyCare, comenzó a hacerse viral por el mensaje que traída impreso. La frase era: Daddy’s Little Slut; que se traduciría como ‘La puta de papi’.

A los internautas no les pareció nada adecuado, sino fuera de lugar, y la queja fue tanta que obligó a Amazon a sacarla de su página, si bien, de acuerdo con el New York Post, el vendedor que usa a Amazon como intermediario, continuó ofreciendo ropa para niños con mensajes confusos, como una playera que lee ‘Boats and Hoes’ (Botes y Prostitutas) o un sombrero con la frase ‘Black Guns Matter’ (Las armas negras importan), con el dibujo de un rifle automático.

Un portavoz de Amazon comentó al New York Post que: “Todos los vendedores deben seguir nuestras pautas de venta y aquellos que no lo hagan estarán sujetos a medidas, incluida la posible eliminación de su cuenta. El producto en cuestión ya no está disponible”, aunque se negaron hablar sobre otros productos vendidos por OnlyBabyCare.

