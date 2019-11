Niega Calderón haber exonerado a Moreira

En su reciente visita a Coahuila, Felipe Calderón Hinojosa, expresidente de la República, converso sobre diversos temas; entre ellos su relación con el Estado de Coahuila, donde se formó una historia de desencuentros con Humberto Moreira Valdés, exgobernador de la entidad, así como el tema de la megadeuda y las investigaciones que realizan autoridades norteamericanas. Inclusive rechazó haber exonerado o perdonado a alguien en este tema.

A casi siete años de concluida su administración federal y haciendo un ejercicio de retrospección de lo que fue su mandato como Presidente de México, del 01 de diciembre de 2006 al 30 de noviembre de 2012, así como su relación con el Estado de Coahuila y sus gobernantes; Calderón Hinojosa reconoció que en Coahuila ganó la elección ampliamente y que tuvo desencuentros importantes con Humberto Moreira Valdés.

"Para empezar, a mí la gente de Coahuila, siempre he tenido mucho el apoyo de la gente. Es un Estado donde yo gané ampliamente como presidente y siempre tuve mucho apoyo de la gente. Y sí, efectivamente, tuve diferencias muy importantes con el gobernador Moreira, que me parece que su paso por la administración, ha quedado marcado por el sobreendeudamiento en que dejó el Estado y por los problemas muy importantes que asolaron a la entidad", reconoció Calderón Hinojosa.

El expresidente de México, fue cuestionado sobre las investigaciones que se realizan en los Estados Unidos que implican a Coahuila, la extradición de Jorge Juan Torres López, exgobernador interino de Coahuila, y sobre una presunta exoneración que realizó durante su administración federal a Humberto Moreira Valdés.

El exmandatario refirió que estos casos están vivos en los juzgados de Texas y corresponden a investigaciones por lavado de dinero y otros por desvío de recursos, donde refirió que hay testigos. Situación por la cual, espera que pueda impartirse justicia en todos estos casos que agraviaron al Estado de Coahuila.

"Yo en mi caso, jamás otorgue ni perdón ni absolutamente nada. Independientemente de que ignoro si las propias gestiones del exgobernador Moreira o incluso de Peña Nieto hayan erosionado o borrado muchos de esos antecedentes en la etapa de transición o días previos al propio gobierno, incidiendo en los propios funcionarios de la PGR", manifestó Calderón Hinojosa, respecto a señalamientos de haber exonerado al exdirigente del PRI Nacional.

También señaló que hay que estar pendientes de las averiguaciones de los juicios que se siguen en el Estado de Texas, en los Estados Unidos, para que puedan seguirse hasta las últimas consecuencias.

"Yo personalmente creo que, tiene que revisarse las propias evidencias presentadas en México. Me parece absurdo que se haya dado o se dé un carpetazo a elementos que tenían pues, sólidas evidencias; independientemente del momento en que se haya generado, pero definitivamente no fue ni mi decisión presidencial, ni de mi conocimiento siquiera, ni tenía conocimiento siquiera si es que existen tales decisiones. En todo caso me parecían absurdas y totalmente revocables por parte de la PGR", dijo.