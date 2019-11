Conflictos laborales 'desmantelan' Notimex

Un grupo de trabajadores de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Notimex) se manifestó afuera de la sede, en Baja California 200, Roma Sur, contra los despidos injustificados, el acoso laboral y el bloqueo de acceso a parte del personal a su centro de trabajo.

La problemática no es nueva, ha sido un constante desde que Sanjuana Martínez (Monterrey, Nuevo León, 1963) asumió la dirección de Notimex, en marzo pasado.

A los conflictos de trabajadores basificados se han sumado siete casos de renuncias o despido de personal que la periodista regiomontana invitó, como es el caso Itzel García Muñoz, directora de Asuntos Jurídicos, y quien este martes entregará un documento al Órgano Interno de Control de Notimex.

Sanjuana Martínez asumió la dirección de Notimex el 21 de marzo. Ella llegó junto con un equipo de trabajo; sin embargo, siete personas han renunciado o han sido despedidas: Porfirio Rosas Botello, director de Administración y Finanzas; Irma Gallo, directora de Producción; Itzel García, directora de Jurídico; Salvador Álvarez, subdirector de Producción; Manuel Ortiz, director de Noticias Internacionales; Frida López Mazzotti, subdirectora de Fotografía, y Alejandro Meléndez, fotógrafo.

La abogada Itzel García explicó ayer que era amiga de Sanjuana Martínez antes de entrar a la agencia, pero todo cambió: "Durante el tiempo que estuve en la agencia el trato fue horrible, fue muy desafortunado, (ella) es una persona muy tirana, que humilla mucho a la gente. En la agencia hay abuso de poder, influyentismo, amiguismo y tráfico de influencias; todo lo que ella combatía, ahora lo está haciendo en la agencia".

García indicó que ella no renunció, sino que la despidieron de forma ilegal desde el 31 de octubre, por lo que hoy entregará un oficio ante el Órgano Interno de Control (OIC) de Notimex.

Además enfatizó ahí que el 30 de septiembre de 2019 entregó otro oficio al OIC con las previsiones que deberían tomarse al contratar o despedir a los trabajadores "a fin de disminuir los despidos no justificados, pero la Dirección General y el Subdirector de Administración hicieron caso omiso".

La abogada también señaló que fue testigo del "acoso y hostigamiento laboral que padecieron los trabajadores de base y de confianza" y que presentará la denuncia correspondiente ante la Secretaría de la Función Pública.

Desde la llegada de Sanjuana Martínez, Notimex se ha visto involucrada en diferentes problemáticas, pero la que más ha perdurado es la de los conflictos laborales.

En la manifestación de este lunes, un grupo de trabajadores reiteró su inconformidad por el caso de Diana Pérez Caballero, quien lleva seis días sin poder ingresar a la agencia. Ella comenzó a trabajar en Notimex hace nueve años y ha estado en la sección Negocios -que recientemente cambió de nombre a Economía-. Tiene un embarazo de 30 semanas calificado de alto riesgo, pero a finales de octubre en la agencia le informaron que ya no tendría el horario de 7 a 14 horas.

"El 28 de octubre, la directora Editorial, Rosario Manzanos, me citó en su oficina para enterarme de que por disposiciones administrativas mis horarios cambiaban a partir del 30 de octubre, de 14 a 21 horas. Al cuestionarla sobre las razones, me indicó que tenía total desconocimiento y me expresó su inconformidad", señaló Pérez.

La trabajadora enfatizó que Manzanos no estuvo de acuerdo con el cambio de horario, pese a la insistencia de Juan Antonio Canché, subdirector de Administración. Fue entonces cuando Pérez buscó a la directora. "Acudí a buscar a Sanjuana, quien se negó a recibirme y tampoco autorizó que le dejara algún documento. El 1 de noviembre me presenté a trabajar, pero Martín Rosado, quien se identificó como director de Servicios Generales, me indicó que debía abandonar las instalaciones", dijo este lunes Diana Pérez.

"El 6 de noviembre, la directora de Notimex publicó un documento con fecha de 4 de noviembre donde se presume una supuesta licencia con goce de sueldo por siete días para realizar mis trámites de incapacidad, que es de resaltar, porque el IMSS no puede darla hasta la semana 34 de gestación", relató.

Pérez Caballero acusó que ha enfrentado campañas de desprestigio encabezadas por Sanjuana Martínez, por lo que decidió presentar denuncias. Sin embargo dijo desconocer si aún tiene empleo.

El caso de Diana Pérez Caballero no es el único; de acuerdo con Adriana Urrea, secretaria General del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex, hay más de 100 trabajadores tienen conflictos laborales. Aparte está el grupo de 20 corresponsales que ha señalado en diferentes comunicados que la agencia "suspendió de manera unilateral la prórroga de nuestros contratos para este año y dio por terminado nuestro vínculo laboral sin ofrecer indemnizaciones a que tenemos antigüedades de entre ocho y 35 años como trabajadores de la empresa".

Uno de esos casos es el de Pablo Tonini, que trabajó en la agencia por 35 años, de los cuales 28 estuvo como corresponsal, en Venezuela, Cuba y Miami, Estados Unidos, país donde estuvo hasta hace poco: "Los corresponsales estamos en la misma situación desde hace 10 meses. Hace siete años, de la nada nos dijeron que tendríamos contrato anual. Ahora están planteando que éramos trabajadores eventuales. Estamos buscando una reinstalación, aunque en el fondo es una liquidación", dijo Tonini.

Agregó que por lo menos 17 compañeros continúan en el extranjero, "consiguiendo chambitas".

"Me da pena (la situación actual de Notimex), porque en el exterior, la imagen de la agencia creció mucho, y de la noche a la mañana se le dio un plomazo y se desmanteló, no sólo en el exterior, también aquí en México. Lo peor de todo (es que las irregularidades) vienen de la misma gente de prensa", dijo.

Tanto los 20 corresponsales como Diana Pérez están representados por el abogado Manuel Fuentes: "En el caso de los corresponsales no ha habido una respuesta por parte de Notimex, ni siquiera una mínima propuesta de solución. Pedimos una mesa de diálogo".

Todos los extrabajadores coincidieron en que el ambiente laboral en Notimex no es óptimo.