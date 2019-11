Rosario Piedra fue electa en un proceso legal, reitera Mónica Fernández

La presidenta del Senado, Mónica Fernández Balboa, reiteró que el proceso para elegir a la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ya concluyó, y cuenta con la legalidad y credibilidad necesarias.

Con base en ello, aseveró, Rosario Piedra Ibarra puede rendir la protesta constitucional correspondiente y asumir el cargo al frente de la CNDH, pues "cumplió con todas las características que se solicitan para encabezar a este organismo".

Además, los senadores aprobaron un dictamen en el que la activista fue incluida como parte de la terna que reunían los requisitos legales y, posteriormente, obtuvo las dos terceras partes de la votación requeridos para ser electa.

En un comunicado, se hizo referencia a una entrevista radiofónica de la senadora Fernández Balboa, en la que dijo que el Reglamento del Senado dispone que quien haya sido designado debe rendir la protesta constitucional al cargo ante el Pleno casi de manera inmediata.

"Eso no se llevó a cabo en la sesión pasada porque Rosario Piedra no se encontraba en la Cámara de Senadores, pero no llamarla a la toma de protesta, es en sí un acto ilegal".

El Senado, abundó, está impedido para realizar una nueva votación, porque “ya se llevó a cabo un proceso en el que participaron todas las partes”.

La morenista recordó que la Secretaría de la Mesa Directiva tiene entre sus funciones realizar el cómputo y escrutinio de la votación. De esta manera, la Mesa Directiva anunció la votación, entregó las cédulas, colocó una urna transparente y cada senador fue nombrado para depositar su voto.

Después, la Secretaría de la Mesa Directiva hizo el conteo y proclamó los resultados. En este procedimiento, realizado frente al Pleno, participaron las secretarias María Guadalupe Saldaña Cisneros, de Acción Nacional (PAN); Martha Guerrero Sánchez y Primo Dothé Mata, de Morena. Ellos contaron y validaron los votos.

“Si hubiera algún momento en donde legalmente podrían haber pedido una reposición de procedimiento” o presentado alguna inconformidad, inconsistencias o quejas era precisamente en éste y “no se presentó nada, por lo tanto, le fue otorgada la validez al acto referido”.

En este sentido, subrayó la presidenta de la Mesa Directiva, si se convoca a una nueva elección “se estaría incumpliendo la Ley y caeríamos en un error, porque eso es ilegal”.

También comentó que desde la semana pasada giró instrucciones al Canal de Congreso para que se enviaran los videos del circuito cerrado en la Cámara de Senadores al coordinador de los senadores del PAN, Mauricio Kuri, y además le informó que toda la documentación de la votación está debidamente resguardada.