'Gamer' le propone matrimonio a su novia con Súper Mario

Un 'gamer' encontró la manera más adorable de pedirle matrimonio a su pareja con ayuda de Súper Mario Maker 2.

Jae Kim le hizo la propuesta a su novia con la nueva creación de un nivel, donde escribió el mensaje: ' 'Maleea, I love you, will you marry me?' (Maleea, te amo, ¿te casarías conmigo?).

El momento especial ocurrió durante su fiesta de cumpleaños en Halloween, donde se reunieron con varios amigos para jugar el popular videojuego.

'No puedo imaginar mi vida sin ti', le dijo arrodillado con la sortija en la mano.

La propuesta tuvo final feliz, pues Maleea de 25 años de edad, aceptó contraer matrimonio con Jae.

A través de redes sociales, su inolvidable momento se hizo viral rápidamente.