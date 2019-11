Pastel de unicornio se vuelve viral por 'obsceno' detalle

Un pastel de cumpleaños arruinó la fiesta de cumpleaños de una niña, debido a su diseño el cual ha sido catalogado en redes sociales como 'subliminal' y 'obsceno'.

, residente de, solicitó a la pasteleríaun pastel inspirado en un unicornio para la fiesta de cumpleaños de su pequeña hija, además de la ambientación en las instalaciones del lugar, lo cual tuvo un costó total de 370 dólares, el equivalente a más de 7 mil pesos. Según recoge el portal Metro.

Sin embargo, el pastel solicitado para 13 personas contaba con un inusual detalle en el que vendría siendo el cuerno del unicornio, pues su diseño recuerda más a una forma fálica. Destaca Schroeder e internautas.

"El cuerno venía en una forma muy vergonzosa. Tenía huellas de dedos y no era dorado. Pude notar que había sido sujetado. Cuando pedí ver el pastel antes de que llegaran los invitados me dijeron que no estaba terminado", dijo la mujer a la televisora local WILX-TV.

Ante lo sucedido, la empresa dijo que la mujer no había pagado por completo la cuenta, además de dejar desordenado el lugar donde se celebró el cumpleaños.

Alexandra se mostró molesta ante estas acusaciones, ya que además de ser bloqueada por la página en Facebook de la pastelería, añadió que no debía nada y que ni siquiera solicitó un rembolso por el producto recibido, pero que deseaba compartir su experiencia con los demás en redes sociales.