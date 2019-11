La casa en venta que se hizo viral por la ‘droga’ en la cocina

Esta casa en venta de cinco recámaras en Michigan se hizo viral debido a un pequeño detalle en la cocina que se observa en las fotografías que la promueven.

Listada en venta por 165 mil dólares, 3 millones de pesos, el propietario ya eliminó la publicación de Facebook. Sin embargo, el canal local WXYZ-TV logró hacer una captura de imagen. En ella, se ve en el mostrador de la cocina un plato con una sustancia blanca en polvo, que podría tratarse de droga.

Algunos de los que comentarios se preguntaron si ello no pondría en problemas al propietario de la vivienda, ubicada en Oak Park, un suburbio de Detroit, pero eventualmente la policía dijo que no investigaría ya que no había suficiente información.

Zillow, la web donde se ponía la casa en vena, segura que eliminaron la foto porque estaba en contra de sus reglas. "Eliminamos la foto por violar nuestra Política de Buen Vecino", dijo un portavoz. "Nuestro equipo de atención al cliente monitorea el sitio, revisa el contenido marcado y toma medidas para eliminar el contenido que viola nuestras políticas".

La policía insiste que aunque no fuera realmente droga, no se acepta el intento de llamar la atención con un ‘truco publicitario’ así. "No recomendaría a nadie que ponga en escena algo así para tratar de ganar interés en una casa o cualquier propiedad", declararon.

