PAN pide que Rosario Piedra no tome protesta como titular de la CNDH

La fracción del PAN en el Senado, oficializó la petición ante la Mesa Directiva que Rosario Piedra Ibarra a rendir protesta al cargo de titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), y a que se reponga el procedimiento de elección por "evidentes" violaciones a la Constitución.

Los panistas indicaron que el nuevo procedimiento de elección de la titular de la CNDH, debe llevarse a cabo con tablero abierto y ante Fedatario Público.

En la solicitud entregada a la Mesa Directiva, solicitaron dar vista a la Contraloría Interna del Senado, al Ministerio Público, con el fin de deslindar responsabilidades a la que haya lugar.

En conferencia señalaron que confían en los buenos oficios de la Mesa Directa, con el fin de darle trámite a las peticiones planteadas.

La vicecoordinadora Josefina Vázquez Mota, dijo que aquí de lo que se trata es de cumplir la Constitución, que hacer válida las dos terceras partes, y que no son los 76 votos contabilizados de 116 votos, sino 78.

"No sale la aritmética, por eso imposible e inaceptable citar a tomar protesta a cualquier ciudadano que esté violando la Constitución. Los senadores estamos obligados por encima de nuestro partido e ideologías, a cumplir la Constitución, por lo que de citar a Rosario Piedra a tomar protesta, se está violando la Constitución, además de que se pone en riesgo la credibilidad y gobernabilidad del Senado", expresó.

La senadora Xóchitl Gálvez, afirmó que si no se repite la elección, será muy difícil recuperar la confianza que se "quebró" el jueves pasado cuando se llevó acabo la elección.

"Nuestras pruebas son contundentes, ellos dijeron que no iban a mentir y están mintiendo, se puede recuperar la confianza sí, reconociendo el error y reponiendo el proceso", aseveró.

Damián Zepeda, refirió que no hay justificación para que no se dé la reposición del procedimiento, "por eso hemos pedido videos y hemos formalizado la petición, porque esto no se puede quedar así".

Kenia López, quien es presidenta de la comisión de Derechos Humanos, asentó que está en manos de Morena las credibilidades del Senado y la posibilidad de que la CNDH sea autónoma, o bien, "está en su manos la destrucción del Senado".