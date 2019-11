Video: Noquea a su rival con violenta patada en la quijada

Christian resultó victorioso por una violenta pata en la quijada que le propinó a su oponente, con la cual lo envió directamente a la lona desorientado.

A través de la cuenta oficial de Twitter del campeonato, se compartió el fragmento de la pelea en la que ocurrió la hazaña.

Cientos de aficionados de este deporte han aplaudido la calidad de la patada de Christian, quien con ésta, sumó dos victorias en su carrera.

Another win



Another epic finish for Christian Edwards! #Bellator233 pic.twitter.com/TEEpGdWEzl