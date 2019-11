La Columna de Rosell

Último partido en casa del torneo regular, pase lo que pase hoy por la tarde noche, no le quitará a Santos Laguna su condición del mejor local de la Liga MX. Los únicos invictos al momento en casa son Santos y León, solo que la fiera ha empatado cinco en su cancha y los Guerreros solo uno. No es un secreto que para que Santos tenga un buen torneo es necesario convertir al Corona en su fortaleza y si a esto le agregas tres triunfos de visitante hacen ver con esperanza su participación en la liguilla. El Siglo de Torreón en un trabajo de Agustín Pérez, excelente persona mientras no jueguen los Patriotas de Nueva Inglaterra, nos informa que en los últimos cuatro torneos es el mejor local de la Liga MX, de 33 partidos solo ha perdido 2 y Guillermo Almada no sabe lo que es perder en casa.

En un ida y vuelta los laguneros serán un formidable rival para cualquiera, se supone que el peor partido ya lo tuviste en cancha de Tigres y no se volverá a repetir tan horrible actuación, porque un 4-0 no lo remontas nunca aun en tu amada casa. Perder en la ida hasta por dos goles a este Santos no se le haría imposible remontarlo en la vuelta. Sus números sobre todo en el goleo así lo hacen ver, en patio ajeno; 11 a favor por 17 en contra para -6, de local 24 a favor por 5 en contra para un +19, así de simple, si quieres eliminar a Santos intenta llenarle la canasta en tu casa porque en la vuelta no te va a perdonar.

Viene Robert Dante Siboldi y su versión de la máquina, ocho partidos dirigidos, dos ganados, cuatro empatados y dos derrotas. De visitante, en su debut con los cementeros un empate deshonroso a cero contra los desahuciados Tiburones Rojos, empate también, pero a uno en CU, derrota en Pachuca dos a cero, y otro empate a uno en cancha de Tigres. La gente lo va a recibir bien, muy bien me atrevo a presumir, un hombre decente y comprometido que salió de manera increíble de la institución lagunera, una manera indigna al trabajo realizado, todo parece indicar que pagó su novatez como entrenador de primera división al no poder manejar la inconformidad de un alebrestado Gerardo Alcoba que reclamaba su marginación a la banca por la llegada del brasileño Matheus Dória. Alcoba y el auxiliar Leandro Cufré (actualmente entrenador del Atlas) pusieron a prueba la paciencia de Siboldi y la perdió.

Además del regreso de Robert Dante, hoy será un día muy especial en el Corona, se celebrará el décimo aniversario de la inauguración y cristalización del sueño que parecía guajiro de todos nosotros los aficionados al fut y a nuestro querido Santos Laguna. Nunca, aun en nuestros más salvajes sueños nos imaginábamos gozando cotidianamente de semejante belleza, en lo personal y gracias a Dios no me acabo de acostumbrar y ser indiferente ante la hermosura de sus canchas de entrenamiento, su sala de trofeos, cafetería (recomiendo ampliamente el capuchino bien caliente) instalaciones dignas de cualquier ciudad de primer mundo y por supuesto su estadio, de acuerdo no es el más grande del país, pero si el más bonito, el más estético, a cielo abierto. Nunca dejare de dar gracias a Dios que me permite convivir a diario con esta joya arquitectónica, rodeada por los espectaculares cielos laguneros que enmarcan la belleza de este complejo, religioso, artístico y deportivo.

Una vez más gracias a todos los involucrados que hicieron posible con la construcción de este nuevo Corona la estabilidad del fútbol profesional en nuestra región. Hoy estaremos una vez más pisando su preciosa cancha y gritando con el mismo gusto de hace diez años los nombres de los nuevos héroes guerreros, que han sido así como sus predecesores dignos habitantes de tan bonita casa. Me quedo con unas palabras del arquitecto, no del TSM pero si del sueño cristalizado, Alejandro Irarragorri, "Nosotros no podíamos construir una casa para cada lagunero, pero si podíamos construir un hogar para todos".