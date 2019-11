Es bueno saberlo

Un señor tiene 8 litros de vino en una tina y le quiere dar la mitad a su compadre, pero sólo tiene una jarra de 5 litros y una de 3 litros. ¿Cómo le hizo? Si no puedes resolverlo, más adelante te lo diré al igual que esta Adivinanza: Puede ser de Persia, puede ser de Ana, y por más que se enrolle se ve en la ventana. ¿Qué es? Pregunta: ¿Cuál es el nombre de mujer que cae entre dos notas musicales? ¿De quién se trata? Periodista, escritor y escritor de ciencia ficción español, conocido por sus trabajos dedicados a la ufología y su zaga de novelas Caballo de Troya. ¿Quién es?

CONOCIMIENTOS: Samuel Golgwyn 1879-1974. Nació como Szmuel Gelbfissz, hijo de un vendedor de muebles usados y al comprender que no quería ese futuro, a sus 11 años caminó desde Varsovia a Londres con sus parientes que le modificaron su nombre por Samuel Goldfish (el pez de oro). Trabajó en una herrería y empezó a guardar algunas libras y a los 19 años ya tenía la idea fija de trasladarse a Nueva York, abierto a millones de migrantes. Se empleó en una fábrica de ropa de distinción donde pronto pasó a la sección de ventas y a los 24 años recibió un diploma de vendedor estrella. Una tarde, curioso, se metió a una sala de cine, vio una película muda y empezó su marcha con el otro león. Casado con la hermana de un productor teatral que fue quien lo convenció de entrar al negocio de la pantalla de plata, sin saber nada de cine se asoció varias veces y vender sus acciones hasta formar una nueva compañía con la familia teatral Selwyn. De Gold y Wyn nació no solo su nombre definitivo de Samuel; también Goldwyn Pictures y posteriormente la Metro-Goldwyn- Mayer. La colosal MGM.

LOS LEONES: El C. L. Víctor Manuel Carrillo Montoya en su Instrucción Leonística nos habló del LCI, del Programa del Centenario y de la superación de la meta del 2017-2018, de cómo mejorar el impacto y darle un nuevo enfoque al servicio viendo hacia adelante, ya que se pretende para este ejercicio alcanzar la meta de 200 millones de servicios que incluyen el combate a la Diabetes y el Cáncer Infantil, invitándonos a compartir historias que cambiaron vidas a través de Nuevas Voces, programa que tiene vigencia hasta el 2021. Y el C. L. Jesús Delfino Peralta nos habló de Qué es ser un líder y sus características como, reconocer el éxito de los demás, tener control de sus emociones, ser cortés, puntual y creativo, no burlarse, no alterar la verdad, ocultar la vanidad, tener talento, disfrutar lo que hace, tener dedicación al puesto, etc., detallando con ejemplos cada característica.

En la Brigada Leonística de la Salud que realizamos el 22 de octubre en el Ejido Puente La Torreña atendimos a 341 personas beneficiándolas con 80 Consultas Médicas Generales, 73 Consultas Dentales, se efectuaron 72 Tomas de Presión Arterial, 52 Medidas de Circunferencia Abdominal y Peso, se aplicaron 33 reactivos para Detección de Glucosa, se repartieron 40 Despensas, 100 Bolos, 100 Kilos de Ropa, 6 Pares de Calzado y se efectuaron 31 Cortes de Pelo, todo en forma gratuita, acompañándonos nuestra Reina, 12 Socios, 10 Damas Leonas, 3 Cachorros, 6 Médicos y 1 Dentista.

En nuestra Clínica Permanente de la Vista el 26 de octubre atendimos a 33 pacientes, entregamos 51 pares de lentes graduados, se efectuaron 16 Tomas de Presión Arterial, se aplicaron 23 reactivos para Detección de Diabetes y se detectó 1 paciente con Cataratas. Mientras tanto, el C. L. Presidente José María Sánchez Castellanos invitó a los Socios que van a ir a Parral, Chih., confirmen su asistencia para enviar el pago de los Carnets, manifestando y que ya hay 10 habitaciones separadas. Agradeció el apoyo a los que asistieron a la Clínica de la Vista, informando que se van a calibrar los refractómetros y que se van a comprar baunómetros para prestar un mejor servicio y recordarles a la Comisión del Cartel de la Paz que los dibujos del Concurso serán presentados en la Junta de Gabinete.

Entretenimiento: La respuesta de la repartición del vino es: Primero de la tina grande llena las dos jarras. Enseguida vacía la jarra pequeña en la grande y de la mediana llena la jarra pequeña para tener 3 en la grande, 2 en la mediana y 3 en la chica, luego vacía la chica en la grande para tener 6 en la grande, 2 en la mediana que vacía en la chica. De la tina grande llena la mediana quedando un litro en la tina, 5 en la jarra mediana y 2 en la jarra chica. Luego de la jarra mediana llena la jarra chica con un litro quedando un litro en la tina, 4 en la jarra mediana y 3 en la chica que vacía en la tina y así quedan 4 litros en la tina y 4 litros en la jarra mediana. ¿Sencillo no? Adivinanza: La Persiana. Pregunta: Mi-cae-la. Se trata de: Juan José Benítez López mejor conocido como J. J. Benítez 1946-).

