La columna del perro

EPIDEMIA EN LA COMARCA LAGUNERA

Por increíble que parezca hace más de treinta años, empezamos con la labor de sacar a los perros y gatos que andaban vagando por la calle, para esterilizarlos y darlos en adopción, por aquel entonces la mayoría de los personas que nos conocían nos juzgaban locos y en una ocasión un colega que pasaba por una calle, donde rescatábamos un perro mi colega y amigo Cruz González Ugarte y Yo, nos grita en son de broma "por eso estás pobre Dávila, por dedicarte a eso", bueno la palabra no fue pobre empezaba con " J " pero es preferible no escribirla aquí.

Yo, el concepto de pobreza o de riqueza, no lo taso por los bienes materiales que se puedan llegar a tener, de hecho me da gusto y admiro a las personas que con el fruto de su trabajo, les han regalado o heredado alguna fortuna o que de buena manera haya cambiado para bien su estatus social. Pienso en buena hora, pero también debemos creo yo en hacer algún bien a algo o a alguien, porque no se debe esperar que el gobierno lo haga todo, entonces si cooperamos nosotros en parte de la solución la satisfacción que esto te produce se convierte en una riqueza interna que se te ve, que la proyectas, y eso no tiene un valor que pueda ser medido. Qué bonito que alguien te salude, sea tu amigo, te invite a su casa solo por ser quien eres y no solo por lo que tienes.

La labor que les platicaba arriba desde que la comenzamos, sabíamos que era una guerra perdida, pero alguien tenía que empezarla para que generaciones posteriores ya con otra óptica y otro animo la rescataran y la hicieran también suya, y así sugieran colegas como Martha Robles, Zoila Muñoz, y después personas como la señora Pily González Zamorano, Nena Torres de Cepeda, Martha Rodríguez, Esperanza Cárdenas, Sonia Beaty, Sandra Peláez, Lucy Alvarado, con las cuales se fundó la Asociación Protectora de Animales de la Laguna (APAL) sociedad a la que le precedió, la Casa de Domi, fundada por Pedro Sáenz Ríos, y su Mamá la Sra. Conny.

En la actualidad nos da gusto saber que existen muchas personas entusiastas jóvenes y de todas las edades que se han agrupado, o lo hacen de manera personal y anónima, y cada quien en la medida de sus posibilidades se dedican a rescatar animales en situación de desamparo, para buscarles un mejor futuro, dándoles así una segunda oportunidad.

Pero la epidemia no para… y no me refiero a los perros y gatos, abandonados en la calle, sino a la epidemia de personas enfermas de la mente que abandonan perros, en los lugares públicos de Lerdo, y Gómez Palacio, Dgo. al igual que aquí en Torreón, los hemos visto todos como van y los abandonan en los Paseos Públicos, en la Colón, en la Alameda, en el Bosque, en el Mercado de Abastos, en las plazas de nuestras colonias o de plano amarrarlos a un poste o a un árbol, para que no sigan al auto en el que van los cobardes, que abandonan a un perro como quien se deshace de la basura y ni que decir de las personas con doble moral, " bondadosamente " abandonan sus perros o gatos frente a las casas o en los lugares de personas sensibles que quieren a los animales para que estas se hagan cargo de ellas.

"La única manera efectiva" para esta epidemia creo yo, son las nuevas generaciones que son más sensibles a este problema.

Para las personas insensibles que abandonan a un ser querido… Piensen, que en algún momento de su vida, podrían ser abandonados, también con los mismos argumentos, que ustedes mismos les enseñaron… "Yo si quiero, pero mi esposa se opone, no tengo tiempo ", "no tengo dinero, se acaba mi jardín, o mi sillón, afea mi casa, ya tengo muchos, huele muy feo ya está muy viejo" etc., entonces, solo entonces recordaran aquel gato, perro, amigo o familiar que abandonaron o amarraron por ahí, dejándolo expuesto a lo peor, que es la soledad y el desamparo, luego no nos quejemos de porque nuestro querido México, esta así.

Y ahora para terminar una gota de filosofía: "No es necesario decir todo lo que se piensa, lo que si es necesario es pensar todo lo que se dice".