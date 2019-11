Lagunera anima en Hollywood

Leticia Maycotte es una animadora lagunera que ha impreso su nombre en las páginas del cine internacional. Fue partícipe en la película Spider-Man: Into the Spider-Verse de Sony Pictures Entertainment, ganadora a mejor película animada en los Premios Óscar de 2019. Actualmente residente en Los Ángeles, California, con su trabajo y dedicación ha puesto en alto al nombre de La Laguna, región que siempre se encuentra en su pensamiento. Así compartió sus experiencias durante su reciente visita en las instalaciones de El Siglo de Torreón.

Leticia creció viendo las animaciones de Disney y DreamWorks. Spirit: El corcel indomable (2002), Tarzán (1999) y Hércules (1997), fueron algunas de las películas que la enamoraron del cine, pues marcaron su infancia con tinta indeleble.

Desde niña tuvo la afición de pintar y dibujar sus propios mundos. Por eso, al momento de elegir su carrera profesional, su madre le aconsejó que pensara bien en el futuro que le traería su decisión.

"Ella me veía muchas aptitudes artísticas y me dijo que me diera un año para pensar bien a qué me iba a dedicar. Entonces, gracias a ese consejo fue que me decidí por algo más artístico, en este caso la animación".

Fue en las aulas de la Universidad Politécnica de Gómez Palacio donde Maycotte cursó una ingeniería en animación y efectos visuales. Después se especializó en CFX (Character Effects), aplicando detalles a la ropa y el cabello de los personajes.

"Si el personaje está nadando, está volando o hay mucho viento, yo tengo que hacer la reacción de la ropa y el cabello para ese movimiento. Eso lo empecé a hacer en Guadalajara, en la cinta animada Día de Muertos".

Aunque su nombre comenzó a resonar en el país tras la nominación y posterior premiación de Spider-Man: Into the Spider-Verse (2018) en los Premios Óscar de 2019, filme donde trabajó, Maycotte comenzó su andar profesional por la animación años atrás en tierras tapatías.

Después, envió su currículum a distintas productoras distribuidas en todo el mundo. No obstante, sólo recibió una respuesta, el remitente: Sony Pictures Imageworks, cuyas oficinas centrales se encuentran en Vancouver, Canadá.

"Ellos me contactaron para poder trabajar en Hotel Transylvania 3. Fue increíble (la experiencia) porque cuando fui a ver Hotel Transylvania 2, yo todavía estaba trabajando en Día de Muertos. Entonces, al ver al personaje que se llama Dennis, de cabello chino, en Hotel Transylvania, dije: 'Yo quiero trabajar con este equipo, con este supervisor, en esta película'. Entonces, imagínate, que se me diera la oportunidad de trabajar en la tres con los personajes, con el supervisor y con el equipo que yo quería, pues fue increíble, aprendí muchísimo".

Fue en febrero pasado cuando los diarios de circulación nacional comenzaron a escribir su nombre en sus encabezados. La cinta Spider-Man: Into the Spider-Verse había sido premiada como mejor película de animación en la edición 2019 de los Premios Óscar. En esa película trabajaron 24 mexicanos, entre los que se encontraba Leticia Maycotte.

Luego de que la cinta resultase ganadora de los Golden Globes en enero, Leticia tenía el presentimiento de que también se quedarían con el Óscar. Sin embargo, aquel 24 de febrero, Maycotte no vio la ceremonia.

"Ese día yo estaba con mis amigos de Canadá, quienes también trabajan en la industria (que no precisamente trabajaron en Spider-Verse, pero trabajan en la industria), con Ceci Diaz, Miguel Ortiz y René Menchaca. Estábamos en el departamento viendo la entrega del Óscar, pero soy católica y la entrega fue un domingo, y justo era en la hora de la misa a la que voy. Entonces, no pude ver la entrega del Óscar. Me fui a misa y dije: 'Ya, ni modo'. Y me di cuenta de que había ganado porque el teléfono empezó a vibrar como loco".

Leticia recibió felicitaciones de sus familiares, amigos y paisanos laguneros, además de colegas que trabajaban en Walt Disney y estuvieron en la cinta de Ralph rompe Internet (2018), la cual competía directamente con Spider-Man: Into the Spider-Verse.

"Se siente muy bonito que reconozcan el trabajo y que todo sea una industria, como una hermandad, que todos se apoyen entre todos aunque trabajen en diferentes proyectos".

El pasado 1 de noviembre, la cinta de animación mexicana Día de Muertos, dirigida por Carlos Gutiérrez, se estrenó en las salas de cine nacionales, después de un largo proceso de realización. El filme resalta las tradiciones mexicanas y la festividad del Día de Muertos a través de la animación.

Esta obra fue una de las primeras películas en las que Leticia Maycotte trabajó antes de emprender vuelo hacia Canadá y Estados Unidos.

"Estoy súper orgullosa y súper emocionada porque, como bien dices, fue una película que se trabajó muchísimo tiempo y casi siempre las películas en México no ven la luz, no llegan a la pantalla grande por cuestiones económicas. Saber que llegó a la pantalla, que ya está ahí y que todo el mundo la puede ver, me llena de muchísimo orgullo".

Con la experiencia de haber trabajado ya en tres países, una de las diferencias que alcanza a apreciar entre Estados Unidos y Canadá con México, es la falta apoyo para el cine nacional de animación.

"A mí me gustaría que hubiera más recursos y más empresarios (mexicanos) que se interesaran por el tema".

Por último, Leticia invitó a los laguneros a no desistir de sus sueños e invitó a ver Día de Muertos y Frozen 2 (donde también trabajó y que se estrenará el 22 de noviembre).

"Todo es posible, pero sobre todo que las cosas pasan por algo y para algo. Si son creyentes que se agarren de su fe, de su familia, de sus amigos, de las personas que verdaderamente les aporten", finalizó.