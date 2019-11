'Si no quieren Tren Maya, no se hará'

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que si la gente de la Península de Yucatán no quiere el Tren Maya, no lo construirá.

Por ello, dijo, le solicitó a Adelfo Regino, titular del Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas, que antes de diciembre, cuando está previsto que se lance la licitación del proyecto, se consulte pueblo por pueblo por donde pasará el tren.

Durante un encuentro con el pueblo maya peninsular y población indígena migrante en la cancha de basquetbol del Parque Domos, López Obrador advirtió que no le gustaría que por mezquindades de "la oposición chueca y latosa" quede inconcluso el Tren Maya, que traerá desarrollo económico y empleos.

"No quisiera, se los digo con toda franqueza, que por mezquindades empiecen a llover los amparos y se detenga la obra (...) Si es así, mejor no la inicio, porque yo no voy a dejar una obra inconclusa".

Acompañado por el gobernador Carlos Joaquín González y representantes de pueblos mayas, López Obrador reconoció que tiene que actuar de manera precavida, porque "los conservadores son cosita" y no quiere que se frene la obra y se tire el dinero del pueblo.

"Le pido a Adelfo Regino que las consultas sean pueblo por pueblo. Si la gente dice que vamos, vamos; si la gente dice no, no vamos, pero que sea [ella] la que decida".

Y para "medirle el agua a los camotes", el Presidente realizó con los asistentes a su acto una consulta a mano alzada sobre el proyecto.

"Como mujeres y hombres libres, no como borregos, que levanten la mano los que piensen que no conviene el proyecto del Tren Maya. [Nadie alza la mano]. Bueno, que levanten la mano los que consideren que sí debe hacerse", y obtuvo una aprobación mayoritaria.

Por la mañana, en Temozón, Yucatán, ante el reclamo del despojo de sus tierras, autoridades mayas pidieron participar en la consulta para definir el proyecto del Tren Maya.

La señora Rosalia Pool Paat, autoridad comunitaria de Chemax, planteó al presidente la necesidad de que a la comunidad también se le considere en el proyecto con el objetivo de que haya un beneficio justo y equitativo para todos.

Pool Paat señaló que es urgente el apoyo del Titular del Ejecutivo para que la propiedad de sus tierras y sus ejidos no se vean afectadas por el megaproyecto y por la reciente presencia de despojadores de tierra, inmobiliarias, que pretenden quitarles sus bienes.

El mandatario López Obrador aseguró que no se va imponer ninguna decisión y se consultará a los pueblos originarios de la Península de Yucatán.

En entrevista, al término de un encuentro, acompañado por el gobernador Mauricio Vila (PAN) y por Rogelio Giménez Pons, encargado del megaproyecto, el Titular del Ejecutivo recordó que para esta obra de infraestructura se invertirán 120 mil millones de pesos, por lo que "es algo importantísimo para el sureste, porque nunca en la historia se ha llevado una inversión así".

"Sólo a Yucatán se destinarán 20 mil millones de pesos. Esto permitirá que haya mucho trabajo, que haya desarrollo", explicó el presidente López Obrador, quien reiteró que no se afectará al medio ambiente, pues se usará el derecho de vía del tren del Sureste, que existe desde décadas pasadas.

Ahí un grupo de mujeres hornearon y regalaron a López Obrador un pastel con el mensaje: "Felicidades, Señor Presidente", debido a que este miércoles es el cumpleaños 63 del político tabasqueño.