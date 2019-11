Resguardará FGE restos y fragmentos

La Fiscalía de Personas Desaparecidas ya tiene los perfiles genéticos de algunos de los restos o fragmentos óseos que habían entregado al laboratorio ADN México, así como todo aquel material del cual no fue posible obtener un resultado debido al deterioro que presentaban.

Estos últimos permanecerán resguardados por la citada dependencia, en espera de avances científicos y tecnológicos que en un determinado momento permitan o faciliten su identificación.

"No tengo el número exacto de cuales no, pero en la mayoría de los casos en los que el laboratorio se llevó restos, de los que fueron factibles de análisis, se entregaron sus perfiles genéticos y muchos tantos no por las condiciones de deterioro en que se encontraban estos fragmentos", detalló José Juan Morales Galindo, director de la Fiscalía de Personas Desaparecidas.

Refirió que el deterioro de algunos de los restos derivan de haber estado expuestos a la intemperie o que habían sido sometidos al fuego, por tal motivo ya no era posible obtener de un perfil genético.

"En cuanto a los que ya se tiene un perfil genético se van a quedar en resguardo, hasta en tanto no haga match con algún perfil genético de algún familiar de persona desaparecida y hasta entonces van a estar resguardados en esta fiscalía", señaló Morales Galindo.

El funcionario de la Fiscalía General del Estado (FGE) dijo que los restos de los cuales no se pudo obtener un resultado genético, también serán resguardados por dicha dependencia.

"También van a estar resguardados por la Fiscalía, hasta en tanto la ciencia pudiera avanzar y se pueda obtener algún dato que permita su identificación", estableció Morales Galindo.

Lo anterior, refiriéndose a todos los fragmentos que han sido recolectados y asegurados por la Fiscalía. Todo ello será resguardado en el Laboratorio de Identificación Genética con el que cuenta la Fiscalía General del Estado; el cual indicó, desde hace un año está operando.

"Actualmente, ahora que se estuvieron contabilizando, hablamos de más de 103 mil fragmentos óseos localizados. Todos estos fragmentos se han asegurado y resguardado por parte de la Fiscalía y todos ellos han estado siendo objeto de análisis antropológico antes de enviarse al laboratorio de genética para su estudio", detalló.

Dado que la mayoría de estos restos se encuentran en un estado muy degradado y ha sido imposible obtener un perfil genético, por ello antes de ingresarlos al laboratorio genético pasan por el estudio antropológico y determinen cuáles son factibles de análisis. Pero al llegar al laboratorio, se realiza una segunda selección por parte del genetista para ya ingresarlos al laboratorio.