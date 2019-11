Pequeñas especies

EL 'ESCRIBIDOR' DE PERROS

No presumo de escritor ni tampoco de ilustrado, sólo soy un veterinario escribidor aficionado, que pretende compartir las fábulas de sus pacientes, tratando de plasmarlas en cuartillas de colores, que al leerlas escuches sus ladridos de perros agradecidos, recobrando su salud con la ayuda de mi asistente, del Señor que conmigo está presente.

En legado a mis viejos años, bellos relatos de trabajo me ha distinguido vivir, los he compartido a través de lustros, más no son escritos de mi puño, sino redactados con el corazón.

Soy un agradecido de la vida que siempre alcanzó sus metas, sin importar los años, siendo la perseverancia mi mayor fragancia. Tengo una familia a quien debo lo que soy, un trabajo que es mi pasión y qué decir de mi riqueza, la mejor inversión en amigos de corazón. Agradezco a los lectores el gusto de su preferencia, escribiendo historietas que harán sonreír el alma y otras donde brotará la lágrima del corazón.

Qué más puedo decir de la benevolencia del Señor conmigo; Me distingue con mis lectores aún sabiendo lo mal que escribo, continúo auscultando perros y gatos en el ocaso de mi vida, y todavía me bendice al permitir gozar a mis nietos que son mi adoración.

A mi familia y mis amigos, ofrezco una disculpa por la manera en que viví, disfrutando y haciendo lo que a mi corazón "Latió", como en la mayoría de mis historias, con una sonrisa y un final feliz.