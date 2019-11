Su salud bucal

CONGRESO DE EGRESADOS 2019

Congreso de Egresados organizado por muchas personas, todo un trabajo en equipo para y por los congresistas los cuales posiblemente no se enteren de todo este grupo en acción, como el personal docente, administrativo y manual, Dra. Mapy Holguín, Dres. Paco Suárez, Jesús Aguirre, Mario Armendáriz, Carlos Hurtado, Lic. Salvador Ceniceros, Cecy Violante, Elena Soto, Melisa y Gini Tenorio, Todo el personal manual indispensable, gracias, Lupillo, Maricela, Mary, Lupita, Marina. Dentro de este ejercito nuestros valiosos jóvenes estudiantes, el futuro de las generaciones que un día estarán festejando, les agradezco mucho su dedicación, pero esto deja sellos que no se olvidan: Rocío Ibarra, Mariana Valdés, Gabino Guerrero, Denisse Michelle González A, Ana Valeria Rivera Medina, Naima Yoseli Barraza C, José Ángel Gómez V, Celeste Vielma, Jonathan Martínez L, Alexis Aboytes, Oscar Rivera G, Como cada año, este congreso se efectúa para festejar a los que cumplen lustros de haber egresado, A todos los compañeros egresados que estuvieron presentes, reuniéndose para festejar, fue muy emocionante ver tanta camaradería en los pasillos, como cuando éramos alumnos. Recuerden este Congreso de Egresados es de las pocas Universidades que lo efectúan, es para festejarnos y tener la excusa de volver a reencontrarnos, y retomar amistades, felicidades a los que pudieron convocar y reunirse. Las reuniones de cada generación las efectúan ustedes, como lo hicieron la generación XIV, y la XIX, XXIX, se distinguían con sus uniformes de amarillo, unos y blanco con negro otros, gracias, Dras. Dora López, Lourdes Sandoval, Gabriela Cossío, Carmelita Wong, por hacer posible esta reunión de sus generaciones. Recuerden cada año, es la meta, reunirse los que siguen y todos si es posible. Este año fue el evento para: IV Generación, 1969-2019 50 años, IX Generacion 1974-2019 45 AÑOS, XIV Generación 1979- 2019 40 Años, XIX Generación 1984-2019, 35 Años, XXIV Generación 1989-2019: 30 Años, XXIX Generación 1994- 2019: 25 AÑOS, XXXIV Generación 1999-2019: 20 Años, XXXIX Generación 2004-2019: 15 años, XLIV Generación 2009- 2019: 10 años.