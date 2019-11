Video: Luchador noquea a su rival con dura patada en el rostro

El golpe envió a Dalcha de inmediato hacia el piso, donde Magomed lo remató con un golpe a las piernas.

Los asistentes reaccionaron eufóricos y aplaudieron la hazaña del ruso.

Con esta victoria, el luchador logró su tercera consecutiva.

HE KICKED HIS CHIN INTO ORBIT!



@AnkalaevM #UFCMoscow pic.twitter.com/X18aZzzSzN